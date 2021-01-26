Cowen: продажи iPhone в первом квартале могут вырасти почти на 50%, а по итогам года ожидается новый рекорд поставок





По данным аналитиков компании Cowen, продажи iPhone активно растут. Отчасти это связано с высоким спросом на модели iPhone 12 серии. Предполагается, что в первом квартале 2021 года прирост продаж iPhone в количественном выражении достигнет 49%. При этом только продажи модели iPhone 12 mini могут оказаться хуже ожиданий.

В отчёте аналитиков Cowen прогнозируется, что в первом квартале 2021 года Apple сможет отгрузить до 55 млн смартфонов iPhone. Новый прогноз отличается в большую сторону от предыдущего, ранее объём поставок iPhone ожидался на уровне 51 млн устройств.

В связи с тем, что наиболее компактная модель iPhone 12 mini пользуется небольшим спросом, Apple снизила количество производственных заказов этого устройства на 2 млн единиц. Зато все остальные модели серии iPhone 12 оказались очень популярными, и компания намерена нарастить объёмы производственных заказов на 30% на протяжении первой половины 2021 года. Если такая ситуация сохранится до конца этого года, Apple может поставить рекордные 250 млн iPhone. Предыдущий рекорд был установлен моделями iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Источник: wccftech