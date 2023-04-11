Cyberpunk 2077 получил патч 1.62 с поддержкой трассировки путей в режиме Overdrive – для него нужна карта не слабее NVIDIA RTX 4070 Ti или RTX 3090

Игра Cyberpunk 2077 получила анонсированный патч 1.62 с поддержкой трассировки пути (path tracing) в режиме Overdrive. Трассировка пути представляет собой более «честный» RTX, создающий гораздо большую вычислительную нагрузку на видеокарту.

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CD Projekt RED рекомендует для Overdrive видеокарты не слабее NVIDIA RTX 4070 Ti либо флагман предыдущего поколения RTX 3090 и версию Ti – с помощью последних удастся получить не более 30 FPS в разрешении Full HD. Более слабые карты RTX с 8 ГБ и более встроенной памяти получат фоторежим трассировки пути – игроки смогут оценить прелести новой графики.

Среди других новшеств патча – сглаживание DLAA на основе глубокого машинного обучения, масштабирование кадра Intel Xe Super Sampling 1.1 и улучшение работы встроенного бенчмарка.

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Источник: сайт Cyberpunk 2077