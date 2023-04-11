Cyberpunk 2077 получил патч 1.62 с поддержкой трассировки путей в режиме Overdrive – для него нужна карта не слабее NVIDIA RTX 4070 Ti или RTX 3090

Игра Cyberpunk 2077 получила анонсированный патч 1.62 с поддержкой трассировки пути (path tracing) в режиме Overdrive. Трассировка пути представляет собой более «честный» RTX, создающий гораздо большую вычислительную нагрузку на видеокарту.
CD Projekt RED рекомендует для Overdrive видеокарты не слабее NVIDIA RTX 4070 Ti либо флагман предыдущего поколения RTX 3090 и версию Ti – с помощью последних удастся получить не более 30 FPS в разрешении Full HD. Более слабые карты RTX с 8 ГБ и более встроенной памяти получат фоторежим трассировки пути – игроки смогут оценить прелести новой графики.
Эффект Crysis возвращается: NVIDIA RTX 4090 выдает 16-34 FPS в Cyberpunk 2077 c трассировкой путей Overdrive
Источник: сайт Cyberpunk 2077