Новости Игры 05.04.2023 в 14:39

Эффект Crysis возвращается: NVIDIA RTX 4090 выдает 16-34 FPS в Cyberpunk 2077 c трассировкой путей Overdrive

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Эффект Crysis возвращается: NVIDIA RTX 4090 выдает 16-34 FPS в Cyberpunk 2077 c трассировкой путей Overdrive

Графика Cyberpunk 2077 с трассировкой путей (path tracing) выглядит великолепно, но «кладет на лопатки» самую мощную современную пользовательскую видеокарту. С отключенным DLSS RTX 4090 позволяет «выжать» только 16-34 FPS из Cyberpunk 2077 в новом режиме Overdrive. Для достижения приемлемой частоты кадров требуется включение DLSS 3. В свое время подобный эффект вызывала игра Crysis, графика которой была слишком тяжелой для видеокарт 2007 года. 

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RT Overdrive – новый режим рендеринга, который будет добавлен в Cyberpunk 2077 11 апреля. Он заменяет текущий конвейер трассировки лучей полностью унифицированным решением на основе трассировки путей. При его использования гибридный рендеринг отключен – выводятся только пиксели в режиме трассировки. Ранее NVIDIA отмечала, что для Overdrive требуется просчитывать 635 лучей на пиксель, по сравнению с 39 лучами на пиксель в современных играх на примере Battlefield V.

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Обычный режим трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – это гибридный рендеринг, при котором растеризация сочетается с отражениями, полученными трассировкой, глобальным освещением и другими эффектами. В Overdrive каждый отдельный источник света в игре моделируется для создания максимально реалистичного освещения, теней и отражений. Ранее подобный режим был создан для Portal RTX,  теперь его применили к игре с более современной графикой.

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Для запуска технической демонстрации Overdrive NVIDIA использовала GeForce RTX 4090 с разрешением 4K, при этом видеокарта едва достигает 30 кадров в секунду в оригинальном разрешении. DLSS 3 в сочетании с масштабированием изображения позволил получить трехзначный FPS. 

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Эксперимент с трассировкой путей показывает, насколько требовательнее «честная» трассировка в сравнении с гибридным режимом или имитацией. Но нужно отметить, что современные видеокарты уже способны на рендеринг такой графики в реальном времени, хотя их производительности и недостаточно для комфортной игры.

Очевидно, что в разрешении Full HD производительность видеокарт с Overdrive будет выше. Ее оценка в разных режимах будет возможна после выхода дополнения Cyberpunk 2077.

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Источник: Tom’s Hardware


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