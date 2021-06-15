Cyberpunk 2077 вернется в PS Store 21 июня — акции CDPR подскочили более чем на 15%





Точную дату возвращения Cyberpunk 2077 в PS Store объявила CDPR после того, как страница игры появилась в онлайн-магазине Sony — это произойдет 21 июня.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на консолях и ПК. Ее релиз обернулся громким скандалом из-за утаивания разработчиками информации о реальном техническом состоянии игры — на базовых консолях прошлого поколения она оказалась неиграбельной. В ответ на массовые жалобы Sony 18 декабря убрала Cyberpunk 2077 из PS Store и предложила всем желающим полный возврат денег за игру. Но несмотря на проблемный старт Cyberpunk 2077 стала крупнейшим хитом CD Projekt — к концу 2020-го она разошлась тиражом в 13,7 миллиона копий. И вот спустя двух крупных патчев и множества мелких исправлений Sony готова принять Cyberpunk 2077 обратно в библиотеку PS Store.

Что примечательно, в комментарии СМИ Sony заявила, что проблемы с производительностью Cyberpunk 2077 на базовой консоли PS4 никуда не денутся. Несмотря на то, что CD Projekt RED продолжает работать над улучшением стабильности игры на всех платформах и ранее обещала довести версии игры для прошлого поколения консолей до играбельного состояния, Sony рекомендует для наилучшего опыта играть в Cyberpunk 2077 на PS4 Pro и PS5.

На фоне новостей о возращении Cyberpunk 2077 в PS Store акции CDPR подскочили более чем на 15%. Как отметили в Bloomberg, сейчас любые положительные новости соответствующим образом влияют на котировки акций польской студии, которая по сей день разгребает последствия конфуза с Cyberpunk 2077 и хакерской атаки.