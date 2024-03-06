Новости Кино 06.03.2024 в 17:21 comment views icon

Дакота Джонсон, вероятно, откажется от фильмов о супергероях после провала «Мадам Паутины»

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Дакота Джонсон, вероятно, откажется от фильмов о супергероях после провала «Мадам Паутины»

Актриса сыграла в фильме парамедика Касандру Уэбб, которая получает дар ясновидения после травматического инцидента и пытается защитить трех супергероек-подростков от таинственного врага.

Однако «Мадам Паутина» получила довольно прохладный прием в кинотеатрах — и во второй уик-энд даже не достигла уровня дебютных сборов «Морбиуса», который когда-то имел статус фильма о супергероях Marvel с самыми низкими кассовыми сборами.

Недавно в Saturday Night Live Сидни Суини, которая сыграла одну из женщин-пауков, пошутила, что, вероятно, зрители и «не увидели» ее, а сейчас и Дакота Джонсон отметилась саркастическим комментарием.

«К сожалению, я не удивлена, что все так пошло», — сказала она в интервью Bustle, комментируя восприятие фильма. «Фильмы снимаются режиссером и командой художников. Нельзя создавать искусство на основе цифр и алгоритмов. Я чувствовала, что аудитория чрезвычайно умна, они всегда могут распознать фигню».

Джонсон добавила, что, вероятно, в дальнейшем будет избегать съемок в фильмах о супергероях.

«Я никогда раньше не делала ничего подобного. Возможно, больше никогда и не сделаю».

На данный момент «Мадам Паутина», производство которой обошлось Sony в $80 млн, заработала $91,2 млн во всем мире. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes продублировал настроения зрителей — с 12% от критиков и 57% от аудитории. Collider, к примеру, в своей рецензии назвал фильм «чрезвычайно утомительным», критикуя «серую визуальную картину и простые диалоги».

Рецензия на фильм «Мадам Паутина» / Madame Web

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