Данные процессоров AMD Ryzen 9000 стали известны накануне релиза — модели, характеристики, цены

Представление процессоров AMD Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5 ожидается на Computex 2024, а появиться они могут уже в июле. В сеть попал слайд с пресс-конференции AMD на выставке, на котором названы четыре процессора Ryzen 9000 с их основными характеристиками.

Флагманская модель Ryzen 9 9950X получит 16 ядер, 32 потока и максимальную тактовую частоту 5,7 ГГц. Также процессор получил 80 МБ кэша и TDP 170 Вт. Ryzen 9 9900X получил 12 ядер и 24 потока с частотой до 5,6 ГГц, у него 76 МБ кэша и 120 Вт TDP. Видно, что оба Ryzen 9 на 50 Вт ниже TDP по сравнению с предшественником.

Ryzen 7 9700X будет 8-ядерным чипом с 16 потоками, частотой до 5,5 ГГц, 65 Вт и 40 МБ кэша. AMD Ryzen 5 9600X со схемой 6/12 получит ускорение до 5,4 ГГц и TDP 65 Вт. Оба процессора имеют на 100 МГц более высокую максимальную тактовую частоту и более низкий TDP (65 Вт по сравнению с 105 Вт).

Серия настольных процессоров AMD следующего поколения должно появиться в следующем месяце. Об этом свидетельствует еще одно изображение и информация из двух неназванных источников. На слайде говорится о двух процессорах, Ryzen 9 9950X и 9900X и их выходе в июле 2024 года. Параллельно с серией Ryzen 9000 AMD также выйдут новые материнские платы X870 и B850 с разъемом AM5.

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Согласно другим источникам, процессоры AMD Ryzen 9000 будут стоить как Ryzen 7000. Речь идет именно о рекомендованной розничной цене, а не стоимости сегодня, более низкой. Даже в таком случае это неплохие новости для пользователей материнских плат AM5 и удачное конкурентное предложение на фоне существующих и будущих чипов Intel, которые тоже будут представлены на Computex 2024.

Если так, то AMD Ryzen 9 9950X должен продаваться за $699, Ryzen 9 9900X — за $549, Ryzen 7 9700X — $399, а Ryzen 5 9600X будет стоить $299. Все чипы должны быть совместимы с текущими и будущими платами AM5 из серий 600 и 800.

Источники: VideoCardz, Wccftech

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