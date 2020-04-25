Digital Women 2020, KAZKOZVUK, VUIKO и др. Объявлены победители национального конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Как и было обещано, Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) по итогам состоявшего вчера финального питчинга назвало имена победителей национального конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом #HackCorona in Ukraine.

Напомним, конкурс онлайн-конкурс #HackCorona in Ukraine был запущен 1 апреля в рамках общих усилий по борьбе с коронавирусом. За неделю организаторы получили 899 различных идей для сервисов и инструментов, из которых в итоге выбрали 22 проекта-финалиста. По итогам индивидуальных собеседований и финальной презентации выбрали шестерых победителей (один из проектов — получил специальный приз). Полный список финалистов приводим ниже (победители выделены жирным):

ЛікиВдома от Liki24.com — решает проблему доступности лекарств по оптимальным ценам в регионах Украины.

KAZKOZVUK — проект создан для детей с особенностями зрения.

— проект создан для детей с особенностями зрения. VUIKO — маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции.

— маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции. COVID-19 Access Control — система контроля доступа к общественным местам и транспорта.

Raccoon.Recovery Light — приложение физической реабилитации для всех, кто в этом нуждается.

SafeSafe — проект своевременного информирования граждан в зоне риска.

Социальная платформа адресной помощи — направлена на поддержку социально незащищенных категорий на самоизоляции от волонтеров/меценатов.

Социальная платформа «Крамничка Добра» — маркетплейс социальных предпринимателей и мастеров из уязвимых групп с Академией для онлайн обучения, адаптированная для людей с недостатками слуха и зрения.

D3PT Trackek — приложение, позволяющее отслеживать собственные социальные контакты и проверять риск заразиться COVID-19 в зависимости от того, с кем и когда контактировало лицо (похоже на то, что сейчас создают Google и Apple).

Corona Scanner — мобильный приложение и веб-сервис, который будет обеспечивать оперативное опросы, мониторинг и визуализацию изменения состояния здоровья населения.

Помогу — проект централизованной и удобной платформы для призывов физической помощи благотворительным и общественным организациям.

SkillAR — мобильная платформа дополненной реальности для дистанционного интерактивного обучения.

— мобильная платформа дополненной реальности для дистанционного интерактивного обучения. Онучечка Бокс — доставка боксов пенсионерам на дом.

3D-печать для медицины — централизованный сервис с 3D-моделирования и печати медицинских средств защиты и других принадлежностей.

Проект недорогого монитора пациента — простой монитор пациента с открытым кодом на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi.

КороНІ — платформа, где каждый украинец сможет помочь в борьбе с коронавируса.

Digital Women 2020 — стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина.

— стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина. COVID19 Risk Score Calculator — проект на основе машинного обучения для генерации оценки риска заболевания COVID-19.

«Підтримка заради життя» — проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования.

— проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования. Слухай — библиотека аудиокниг на украинском языке.

— библиотека аудиокниг на украинском языке. POPUTI — сервис попутчиков для медиков.

SPILNO — мобильное приложение, которое «геймифицирует» карантин.

Специального приза был удостоен проект «Поддержка ради жизни», призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования.

Подробностей о том, каким образом между победителями будет разделен призовой фонд, увы, в Минцифры не рассказали.

Источник: Дія