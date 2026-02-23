Netflix представил первый тизер "Уэнздей 3", внезапно — со звездой "Очень странных дел"

banner
Netflix выпустил первый тизер третьего сезона «Уэнздей», который демонстрирует расширенный актерский состав сериала. Среди главных сюрпризов: звезда «Очень странных дел» и давняя любимица Тима Бертона.


Согласно объявлению стриминга, одной из приглашенных звезд в третьем сезоне «Уэнздей» выступит Вайнона Райдер. Актриса воссоединится на съемочной площадке с режиссером и исполнительным продюсером шоу Тимом Бертоном после работы над фильмами «Эдвард Руки-ножницы» и «Битлджус». Ее роль держат в тайне (известно лишь имя — Табита), но долгого появления ожидать не следует, если учитывать прошлогодний пример с камео Леди Гаги.

«Я так рад, что Вайнона присоединилась к нам, она прекрасно вписывается в этот мир», — говорит Бертон. «Она моя хорошая подруга и я всегда счастлив работать с ней».

Еще один интересный момент заключается в том, что шоураннеры «Уэнздей» Эл Гоф и Майлз Миллер написали сценарий к сиквелу «Битлджус» 2024 года, а Дженна Ортега сыграла в нем дочь героини Райдер Астрид Дитц.

Дженна Ортега и Вайнона Райдер в фильме «Битлджус-Битлджус»

Ранее Netflix объявил о присоединении к касту «Уэнздей» Евы Грин, которая сыграет роль Офелии — сестры Мортисии Адамс. Среди остальных новичков: Крис Сарандон, Ноа Тейлор и Оскар Морган.


«Уэнздей» — это сериал в жанре темного фэнтези, который повествует об одноименной девочке из семьи Адамсов. В этой версии истории персонаж попадает в школу изгнанников Невермор и вынуждена постоянно спасать жизнь то ли себе, то ли друзьям, которых она предпочла бы вообще не иметь. Первый сезон шоу стал самым популярным англоязычным проектом в истории Netflix, а второй в прошлом году дебютировал в этом же рейтинге на 5-м месте.

Из последних показанных зрителям событий можно вспомнить раскрытие Офелии, которую бабушка Хестер все время прятала в подвале, и ее непонятную «ненависть» к племяннице; а также предложение Айседоры Капри для Тайлера, которого планируют привлечь в группу монстров-хайдов. Что ж, Уэнздей придется поднапрячься, чтобы преодолеть такое скопление врагов.

На HBO завершився «Лицар сімох королівств»: всі 6 епізодів можна переглянути одночасно

