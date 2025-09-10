Это случилось: Netflix снимает сериал-спиноф "Уэнздей" о Дяде Фестере

После того как Дядя Фестер покорил сердца фанатов в первом и втором сезонах «Уэнздей», персонаж Фреди Армисена может получить собственный сериал.

Несмотря на то, что слухи о спинофе «Уэнздей» ходили давно, Netflix не предоставлял никаких официальных заявлений. Однако сам Армисен на днях в шоу Джимми Фэллона подтвердил работу над проектом. Ведущий сказал актеру, что слышал разговоры о сериале «Дядя Фестер», на что тот ответил:

«Да, мы над ним работаем. Это фантастично… Удивительно».

Никаких других подробностей Армисен не предоставил, относительно сюжета или вспомогательного актерского состава. Что и ожидаемо, учитывая то, что спиноф скорее всего находится на ранней стадии разработки. Прежде всего Netflix сосредоточен на флагманском сериале с Дженной Ортегой, который недавно продлили на третий сезон. Несмотря на то, что просмотры второй части продолжения упали на 43%, «Уэнздей» все еще занимал лидерские позиции в рейтингах многих стран.

Фаны тем временем взялись фантазировать над идеями шоу о Фестере Аддамсе, предлагая довольно реалистичные варианты. Похоже, Netflix стоит сходить на Reddit.

«Возможно, это приквел с выходками Фестера и Вещи. С другими псевдонимами Фестера. Лично мне хочется больше увидеть «Фиесту Фестера», — написал один поклонник. Другой добавил, что сериал, вероятно, станет историей происхождения: «Откуда он берет свое снаряжение? Кто подбрасывает ему наводки на дела? Сотрудничал ли он с Изгоями?».

Остальные комментаторы предполагают, что Netflix мог бы взяться за «упущенное» в истории Фестера время: тот период между его взрослением и моментом, когда он потерялся в Бермудском треугольнике. Учитывая многочисленные истории, которые дядя Уэнздей рассказывал в течение основного шоу и общие сведения о персонаже, создается впечатление, что контента хватит не на один сезон приквела.

Армисен присоединился к сериалу Netflix в середине первого сезона, но во втором сыграл более значимую роль, когда помог Уэнздей в расследовании. Кстати, в этом году нам фактически показали сразу двух Фестеров в сериале: Кристофер Ллойд, который играл этого персонажа в фильмах о семейке Аддамсов 90-х годов, на этот раз появился в роли одного из профессоров Невермора.

На данный момент оба сезона «Уэнздей» доступны для просмотра на Netflix.

