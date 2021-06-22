В грядущей экранизации «Белоснежки» Disney выбрала на главную роль колумбийско-польскую актрису Рэйчел Зеглер
Компания Disney продолжает переосмысливать собственную классику и после решения о перезапуске «Русалочки» запустил в разработку еще одну вечную историю о Белоснежке. В ходе продолжительных кастингов на титульную роль пригласили молодую актрису колумбийско-польского происхождения Рэйчел Зеглер.
Несмотря на юный возраст (актрисе только в мае исполнилось 20) Рэйчел успела сыграть главную роль в новом фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (2021), а также занята в сиквеле супергеройского боевика «Shazam! Fury of the Gods», который выйдет в 2023 году.
I HAVE MANIFESTED MY ENTIRE LIFE I THINK I THINK
— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021
— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021
Отметим, что анимация «Белоснежка и семь гномов» вышла на экраны 21 декабря 1937 года, став первым полнометражным анимационным фильмом студии Disney. Основой для мультфильма послужила сказка братьев Гримм, опубликованная еще в 1812 году, при этом народная версия сказания была известна еще раньше.
Напомним, что два года назад Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль в грядущей экранизации молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли.
Источник: Variety