В грядущей экранизации «Белоснежки» Disney выбрала на главную роль колумбийско-польскую актрису Рэйчел Зеглер

Компания Disney продолжает переосмысливать собственную классику и после решения о перезапуске «Русалочки» запустил в разработку еще одну вечную историю о Белоснежке. В ходе продолжительных кастингов на титульную роль пригласили молодую актрису колумбийско-польского происхождения Рэйчел Зеглер.

Несмотря на юный возраст (актрисе только в мае исполнилось 20) Рэйчел успела сыграть главную роль в новом фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (2021), а также занята в сиквеле супергеройского боевика «Shazam! Fury of the Gods», который выйдет в 2023 году.

I HAVE MANIFESTED MY ENTIRE LIFE I THINK I THINK

— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021