В грядущей экранизации «Белоснежки» Disney выбрала на главную роль колумбийско-польскую актрису Рэйчел Зеглер

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Компания Disney продолжает переосмысливать собственную классику и после решения о перезапуске «Русалочки» запустил в разработку еще одну вечную историю о Белоснежке. В ходе продолжительных кастингов на титульную роль пригласили молодую актрису колумбийско-польского происхождения Рэйчел Зеглер.

Несмотря на юный возраст (актрисе только в мае исполнилось 20) Рэйчел успела сыграть главную роль в новом фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история» (2021), а также занята в сиквеле супергеройского боевика «Shazam! Fury of the Gods», который выйдет в 2023 году.

I HAVE MANIFESTED MY ENTIRE LIFE I THINK I THINK — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021

Отметим, что анимация «Белоснежка и семь гномов» вышла на экраны 21 декабря 1937 года, став первым полнометражным анимационным фильмом студии Disney. Основой для мультфильма послужила сказка братьев Гримм, опубликованная еще в 1812 году, при этом народная версия сказания была известна еще раньше.

Напомним, что два года назад Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль в грядущей экранизации молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли.

Источник: Variety