Netflix анонсировал летние премьеры и приберег немало громких релизов на осень

Netflix опубликовал планы на лето 2022 года, и, как отмечает The Verge видеосервис продолжает делать ставку на звезд при создании фильмов. В премьеры Netflix с мая по август попали триллер Энтони и Джо Руссо «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, научно-фантастический фильм Криса Хемсворта «Голова паука», и баскетбольная драма «Дорога в НБА» с Адамом Сэндлером и Куин Латифой в главных ролях.
В список не попали другие фильмы, которые появятся в прокате в конце этого года, такие как «Достать ножи 2», «Энола Холмс 2» и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.
Полный летний список выглядит так.
Май
«Бессонница для двоих» (Along for the Ride)— 6 мая
«Шутки в сторону 2» (The Takedown) — 6 мая
«Тар» (Thar) — 6 мая
«Операция Мясной фарш» (Operation Mincemeat) — 11 мая
«Выпускной год» (Senior Year) – 13 мая
«Совершенное сочетание» (A Perfect Pairing) — 19 мая
«Фотограф: Убийство Хосе Луиса Кабесаса» (The Photographer: Murder in Pinamar) — 19 мая
Июнь
«Перехватчик» (Interceptor) — 3 июня.
«Дорога в НБА» (Hustle) – 8 июня
«Дженнифер Лопес: Шоу только начинается» (Halftime) – 14 июня.
«Гнев Божий» (The Wrath of God) — 15 июня.
«Спйдерхед» (Spiderhead) — 17 июня
«Гражданский» (Civil) — 19 июня
«Любовь и мороженое» (Love & Gelato)— 22 июня
Июль
«Привет, до свидания и все, что между ними» (Hello, Goodbye, and Everything in Between) — 6 июля
«Морское чудовище» (The Sea Beast) — 8 июля
«Опасные связи» (Dangerous Liaisons) — 8 июля
«Убеждение» (Persuasion) — 15 июля.
«Серый человек» (The Gray Man) — 22 июля
«Пурпурные сердца» (Purple Hearts) — 29 июля
Август
«Эволюция черепашек-ниндзя: Фильм» (Rise of the Teenage Mutant Turtles) — 5 августа
«13: Мюзикл» (13: The Musical) — 12 августа
«Дневная смена» (Day Shift) — 12 августа
«Me Time» — 26 августа
Летние фильмы без дат
«Бьюти» (Beauty)
«Buba: Once Upon a Crime»
«Картер» (Carter).
Майские премьеры на Netflix: «Очень странные дела 4», продолжение фильмов «Чудаки», новый сезоны «Любовь, смерть и роботы», а также другие новинки