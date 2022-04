Netflix анонсировал летние премьеры и приберег немало громких релизов на осень

Netflix опубликовал планы на лето 2022 года, и, как отмечает The Verge видеосервис продолжает делать ставку на звезд при создании фильмов. В премьеры Netflix с мая по август попали триллер Энтони и Джо Руссо «Серый человек» с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом, научно-фантастический фильм Криса Хемсворта «Голова паука», и баскетбольная драма «Дорога в НБА» с Адамом Сэндлером и Куин Латифой в главных ролях.

В список не попали другие фильмы, которые появятся в прокате в конце этого года, такие как «Достать ножи 2», «Энола Холмс 2» и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

Полный летний список выглядит так.

Май

«Бессонница для двоих» (Along for the Ride)— 6 мая

«Шутки в сторону 2» (The Takedown) — 6 мая

«Тар» (Thar) — 6 мая

«Операция Мясной фарш» (Operation Mincemeat) — 11 мая

«Выпускной год» (Senior Year) – 13 мая

«Совершенное сочетание» (A Perfect Pairing) — 19 мая

«Фотограф: Убийство Хосе Луиса Кабесаса» (The Photographer: Murder in Pinamar) — 19 мая

Июнь

«Перехватчик» (Interceptor) — 3 июня.

«Дорога в НБА» (Hustle) – 8 июня

«Дженнифер Лопес: Шоу только начинается» (Halftime) – 14 июня.

«Гнев Божий» (The Wrath of God) — 15 июня.

«Спйдерхед» (Spiderhead) — 17 июня

«Гражданский» (Civil) — 19 июня

«Любовь и мороженое» (Love & Gelato)— 22 июня

Июль

«Привет, до свидания и все, что между ними» (Hello, Goodbye, and Everything in Between) — 6 июля

«Морское чудовище» (The Sea Beast) — 8 июля

«Опасные связи» (Dangerous Liaisons) — 8 июля

«Убеждение» (Persuasion) — 15 июля.

«Серый человек» (The Gray Man) — 22 июля

«Пурпурные сердца» (Purple Hearts) — 29 июля

Август

«Эволюция черепашек-ниндзя: Фильм» (Rise of the Teenage Mutant Turtles) — 5 августа

«13: Мюзикл» (13: The Musical) — 12 августа

«Дневная смена» (Day Shift) — 12 августа

«Me Time» — 26 августа

Летние фильмы без дат

«Бьюти» (Beauty)

«Buba: Once Upon a Crime»

«Картер» (Carter).