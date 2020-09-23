Свидетельство о рождении с актуальной пропиской и место проживания в электронном паспорте — скоро в приложении «Дія»





Кабинет министров Украины сегодня поддержал ряд новых инициатив Министерства цифровой трансформации, касающихся популярного мобильного приложения «Дія». В обозримом будущем там появятся новые документы — свидетельство о рождении вместе с актуальной пропиской ребенка, а в цифровых паспортах будет отображаться актуальная место жительства гражданина.

После подключения населенного пункта к Реестру территориальных общин появится возможность подтверждать место жительства, предъявив ID-карту или загранпаспорт в «Дії». В приложении будет отображаться место прописки. Для этого в постановление №278 от 15 апреля 2020 года были внесены соответствующие изменения.

Кроме того, отдельным постановлением Кабмин приравнял электронное свидетельство о рождении к бумажному аналогу — теперь они имеют одинаковую юридическую силу. Вскоре оно станет доступно в приложении «Дія», где также будет отображаться и актуальная прописка ребенка. К слову, не так давно Кабмин разрешил прописывать детей онлайн, но услуга еще не появилась на сайте «Дія».

В мобильном приложении «Дія» уже доступны электронные паспорта (загранпаспорт и внутренняя ID-карта), студенческий билет, удостоверение водителя, полис гражданского автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства. В бете сейчас находятся электронный номер налогоплательщика (РНОКПП) и цифровая справка переселенца, а вскоре к ним присоединится и свидетельство о рождении. Все эти документы и прочие функциональные улучшения, включая возможность делиться цифровыми копиями документов, войдут в грядущее крупное обновление, чей релиз запланирован на следующий месяц.

Источник: Кабмин (2)