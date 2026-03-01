banner
Новости Игры 01.03.2026 comment views icon

DLC DOOM: The Dark Ages настолько велико, что "по сути как сиквел", — директор игры

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

DLC DOOM: The Dark Ages настільки велике, що "по суті як сиквел", — директор гри

DLC DOOM: The Dark Ages обещает стать настолько масштабным, что разработчики сравнивают его почти с сиквелом. Обновление будет содержать большой объем нового контента и, по словам создателей, будет ощущаться как расширение, способное изменить игровой опыт.


DLC DOOM: The Dark Ages может стать одним из самых амбициозных расширений в серии. Во время стрима Slayers Club директор игры Хьюго Мартин довольно эмоционально поделился впечатлениями:

«Оно огромное. Оно очень большое… это по сути сиквел. Вот так это чувствуется. Оно просто гигантское», — сказал Мартин.

Он подчеркнул, что игроков ждет огромный объем нового контента, хотя разработка заняла больше времени, чем многие ожидали. Именно масштаб DLC, по словам Мартина, делает его похожим на отдельный игровой проект, а не просто небольшое дополнение. Между тем, DLC будет отличаться от основной игры.

«DLC совсем не похоже на это… то, во что я играл… я не играл так, как вы сейчас видите», — добавил он.

Это намек на другой стиль геймплея: возможно, разработчики изменят темп боев, добавят новые механики или оружие, например копье, что может существенно освежить игровой процесс.


Что касается успеха основной игры, стоит отметить, что id Software сообщила о трех миллионах игроков, которые погрузились в мир игры после релиза — это самый быстрый старт в ее истории. Для сравнения: Bethesda заявляет, до этой отметки игра дошла в семь раз быстрее, чем DOOM Eternal, что свидетельствует о высоком интересе к франшизе.

«Как отец, игра, которая меня больше всего волнует, — это, пожалуй, что-то вроде Roblox. Зато DOOM выглядит вполне понятным и известным явлением. Давайте этим насладимся», — сказал представитель разработчиков.

Эта мысль подчеркивает, что DOOM остается классическим экшеном, который не вызывает родительских опасений на фоне современных онлайн-платформ. В конце концов, DLC выглядит амбициозным расширением, способным фактически изменить восприятие игры. Если разработчикам удастся реализовать свои идеи, обновление может стать почти отдельным игровым опытом — тем, что расширяет вселенную DOOM, а не просто добавляет несколько миссий. Как отмечает Eurogamer.net, это «кусок чистой игровой харизмы, который пришел к нам не испорченный, из более наивных времен», и именно такая атмосфера может объяснять устойчивую популярность серии.

Новый Doom для зуммеров: стример проходит Minecraft на принтере с частотой 0,5 кадра в секунду

Спецпроекты
Підсумки Samsung Galaxy Unpacked 2026: "справжній" AI-Phone у серії S26, Galaxy Buds 4 та інші новинки
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Источник: Eurogamer.net

Популярные новости

arrow left
arrow right
Так родился Skyrim: найдены оригинальные заметки "отца Elder Scrolls" из кампаний D&D
Тодд Говард: Elder Scrolls 6 вернется к "классике RPG" и будет работать на Creation Engine 3
Вместо улитки — Тодд Говард: моддер Fallout 4 заставил босса Bethesda убивать игроков
Забудьте Skyrim и Fallout 4: Тодд Говард назвал игру, которой "больше всего гордятся" в Bethesda
Более 50% геймеров PS5 забросили ремастер Oblivion после 15 часов игры
"Зеленый фильтр" в Fallout 3 появился не по плану: разработчик-дальтоник его не замечал
Аналитики: Cyberpunk 2 выйдет в 2030 году с бюджетом $417 млн, новое DLC Witcher 3 и Witcher 4 гораздо ближе
Doom запустили на мультиварке
Ubisoft потеряла 34% стоимости за один день и 95% — за 8 лет на фоне „реорганизации“
Дизайнера Fallout 3 едва не забрали в полицию, когда он "разведывал" локации для игры
Второй сезон "Фоллаут" удвоил популярность игр Bethesda в Steam
Doom установили на единственные наушники с открытым кодом — энтузиаст разогнал их процессор
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить