DLC DOOM: The Dark Ages настолько велико, что "по сути как сиквел", — директор игры

DLC DOOM: The Dark Ages обещает стать настолько масштабным, что разработчики сравнивают его почти с сиквелом. Обновление будет содержать большой объем нового контента и, по словам создателей, будет ощущаться как расширение, способное изменить игровой опыт.





DLC DOOM: The Dark Ages может стать одним из самых амбициозных расширений в серии. Во время стрима Slayers Club директор игры Хьюго Мартин довольно эмоционально поделился впечатлениями:

«Оно огромное. Оно очень большое… это по сути сиквел. Вот так это чувствуется. Оно просто гигантское», — сказал Мартин.

Он подчеркнул, что игроков ждет огромный объем нового контента, хотя разработка заняла больше времени, чем многие ожидали. Именно масштаб DLC, по словам Мартина, делает его похожим на отдельный игровой проект, а не просто небольшое дополнение. Между тем, DLC будет отличаться от основной игры.

«DLC совсем не похоже на это… то, во что я играл… я не играл так, как вы сейчас видите», — добавил он.

Это намек на другой стиль геймплея: возможно, разработчики изменят темп боев, добавят новые механики или оружие, например копье, что может существенно освежить игровой процесс.





Что касается успеха основной игры, стоит отметить, что id Software сообщила о трех миллионах игроков, которые погрузились в мир игры после релиза — это самый быстрый старт в ее истории. Для сравнения: Bethesda заявляет, до этой отметки игра дошла в семь раз быстрее, чем DOOM Eternal, что свидетельствует о высоком интересе к франшизе.

«Как отец, игра, которая меня больше всего волнует, — это, пожалуй, что-то вроде Roblox. Зато DOOM выглядит вполне понятным и известным явлением. Давайте этим насладимся», — сказал представитель разработчиков.

Эта мысль подчеркивает, что DOOM остается классическим экшеном, который не вызывает родительских опасений на фоне современных онлайн-платформ. В конце концов, DLC выглядит амбициозным расширением, способным фактически изменить восприятие игры. Если разработчикам удастся реализовать свои идеи, обновление может стать почти отдельным игровым опытом — тем, что расширяет вселенную DOOM, а не просто добавляет несколько миссий. Как отмечает Eurogamer.net, это «кусок чистой игровой харизмы, который пришел к нам не испорченный, из более наивных времен», и именно такая атмосфера может объяснять устойчивую популярность серии.

