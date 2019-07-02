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Для первого индийского процессора Shakti выпущен набор SDK, для него можно создавать приложения

Для первого индийского процессора Shakti выпущен набор SDK, для него можно создавать приложения

Для первого индийского процессора Shakti выпущен набор SDK, для него можно создавать приложения


В конце прошлого года был анонсирован первый индийский микропроцессор под названием Shakti. А теперь Индийского института технологий Мадрас создал набор SDK для этого процессора. В скором времени институт также намерен выпустить плату для разработки.

Проект микропроцессора Shakti был запущен в 2016 году. Он предусматривал разработку семейства процессоров, включающего устройства шести различных классов для различных рынков: E-Class, C-Class, I-Class, M-Class, S-Class и H-Class. Группа разработчиков также обещала, что эталонные процессоры будут конкурентоспособны с точки зрения площади кристалла, производительности и энергопотребления.

Процессор E-Class предназначен для применения во встраиваемых системах, таких как устройства интернета вещей, роботизированные платформы системы управления двигателей и т.д. C-Class представляет собой класс 32-битных микроконтроллеров, способных работать на частоте 0,2-1 ГГц. В данном случае предусмотрен профиль очень низкого энергопотребления и опциональная защита памяти. I-Class 64-битных процессоров с частотой 1,5-2,5 ГГц и поддержкой многопоточности ориентирован на мобильные и сетевые приложения, а также системы хранения данных. Многоядерные процессоры M-Class могут включать до 8 вычислительных ядер.

Производительные процессоры S-Class предназначены для применения в рабочих станциях и при серверных нагрузках. Это улучшенная версия чипов I-Class. Наконец, наиболее производительные процессоры H-Class ориентированы на требовательные вычисления и аналитические нагрузки. В данном случае предусмотрена высокая однопоточная производительность, опциональная кэш-память L4, поддержка структуры Gen-Z и памяти, предназначенной для хранилищ.

Кроме того, группа исследователей также работает над двумя новыми экспериментальными классами процессоров: T-class и F-class. Но подробности о них пока не сообщаются.

Источник: gizmochina

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