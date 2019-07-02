Для первого индийского процессора Shakti выпущен набор SDK, для него можно создавать приложения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В конце прошлого года был анонсирован первый индийский микропроцессор под названием Shakti. А теперь Индийского института технологий Мадрас создал набор SDK для этого процессора. В скором времени институт также намерен выпустить плату для разработки.

Проект микропроцессора Shakti был запущен в 2016 году. Он предусматривал разработку семейства процессоров, включающего устройства шести различных классов для различных рынков: E-Class, C-Class, I-Class, M-Class, S-Class и H-Class. Группа разработчиков также обещала, что эталонные процессоры будут конкурентоспособны с точки зрения площади кристалла, производительности и энергопотребления.

Процессор E-Class предназначен для применения во встраиваемых системах, таких как устройства интернета вещей, роботизированные платформы системы управления двигателей и т.д. C-Class представляет собой класс 32-битных микроконтроллеров, способных работать на частоте 0,2-1 ГГц. В данном случае предусмотрен профиль очень низкого энергопотребления и опциональная защита памяти. I-Class 64-битных процессоров с частотой 1,5-2,5 ГГц и поддержкой многопоточности ориентирован на мобильные и сетевые приложения, а также системы хранения данных. Многоядерные процессоры M-Class могут включать до 8 вычислительных ядер.

Производительные процессоры S-Class предназначены для применения в рабочих станциях и при серверных нагрузках. Это улучшенная версия чипов I-Class. Наконец, наиболее производительные процессоры H-Class ориентированы на требовательные вычисления и аналитические нагрузки. В данном случае предусмотрена высокая однопоточная производительность, опциональная кэш-память L4, поддержка структуры Gen-Z и памяти, предназначенной для хранилищ.

Кроме того, группа исследователей также работает над двумя новыми экспериментальными классами процессоров: T-class и F-class. Но подробности о них пока не сообщаются.

Источник: gizmochina