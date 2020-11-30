Для видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT лимит частоты GPU установлен на значении 3,0 ГГц

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Флагманская модель Radeon RX 6900 XT имеет самый высокий предел тактовой частоты GPU среди всех видеокарт Big Navi. Об этом свидетельствует скриншот, опубликованный Патриком Шуром в сервисе микроблогов Twitter.

Видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT получила вариант GPU Navi 21, включающий 72 вычислительных блока. Для этого устройства максимально разрешённая частота графического процессора (GFX Clock) установлена на значении 2,8 ГГц. Это ограничение, судя по всему, соблюдается самой компанией AMD, её производственными партнёрами, обозревателями и оверклокерами. Пока что никто не смог преодолеть данный рубеж.

Судя по всему, это ограничение является попыткой AMD не дать более доступной модели достичь более высокой производительности, чем может обеспечить дорогая версия Radeon RX 6900 XT. Если бы обе модели обладали одинаковыми ограничениями, существует высокая вероятность, что после разгона доступная версия легко достигнет уровня производительности Radeon RX 6900 XT. В конце концов, обе карты имеют одинаковый показатель TGP (300 Вт) и референсную тактовую частоту.

Вместе с тем, в GPU видеокарты AMD Radeon RX 6900 задействовано 80 вычислительных блоков, а теперь ещё стало известно, что она способна достигать более высокой частоты. Для неё предел частоты установлен на значении 3,0 ГГц, и это делает её отличным кандидатом для разгона. Вероятно, партнёры AMD выпустят собственные разогнанные модификации с улучшенным охлаждением, которые будут способны работать на такой частоте.

Видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT официально выйдет 8 декабря. Она будет конкурировать с решением NVIDIA GeForce RTX 3090 стоимостью $1499.

Источник: videocardz