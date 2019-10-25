До 9 ГБ/с и 2,5 млн IOPS. Представлен самый быстрый SSD Micron X100 на базе памяти 3D XPoint

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Компания Micron подготовила к выпуску твердотельный накопитель X100, который производитель называет самым быстрым в мире устройством в своём классе.

Новинка обеспечивает последовательную скорость чтения, записи и при смешанных нагрузках до 9 ГБ/с. В то же время количество случайных операций ввода-вывода достигает 2,5 млн в секунду. Таким образом, X100 в 3 раза превосходит возможности нынешних конкурентов на базе памяти NAND. Как отмечает производитель, устройство обладает задержками на уровне 8 мкс, что превосходит возможности накопителей Intel Optane (10 мкс) и на порядок (в 11 раз) лучше по сравнению с обычными NAND SSD.

Накопитель использует память 3D XPoint и подключение PCIE 3.0 x16. По заявлениям производителя, устройство обеспечивает заметное ускорение работы приложений – в 2-4 раза в различных приложениях с доминирующими нагрузками центров обработки данных.

Производитель пока не спешит делиться более подробными сведениями о накопителе X100. Не уточняется, какое поколение памяти 3D XPoint используется в нём. Судя по фотографии, устройство комплектуется дополнительным 8-контактным коннектором питания, что намекает на большое энергопотребление, но точное значение не упоминается. Для охлаждения компонентов устройства служит металлический радиатор без вентилятора. В секрете пока остаются данные о ёмкости, цене и сроках начала поставок твердотельного накопителя Micron X100. Компания говорит лишь, что начала поставки образцов первым клиентам.

Источник: tomshardware