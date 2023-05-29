Dolphin, эмулятор GameCube и Wii, не выйдет в Steam — Nintendo против

Выпуск Dolphin в Steam не состоится. Nintendo направила в юридический отдел Valve письмо с предупреждением о потенциальном нарушении авторских прав в случае публикации эмулятора GameCube и Wii. Разработчики программы объявили, что релиз отложен на неопределенный срок.

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В письме Nintendo прямо обвинила ПО Dolphin в нарушении интеллектуальной собственности компании и обязала Steam удалить приложение (ранее в магазине была создана его страница):

«Поскольку эмулятор Dolphin нарушает права интеллектуальной собственности Nintendo, включая, помимо прочего, ее права в соответствии с положениями Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA) …, мы направляем вам это уведомление о ваших обязательствах удалить предложение эмулятора Dolphin из магазина Steam».

Сообщение не является официальным юридическим уведомлением о нарушении DMCA – факт нарушения еще не состоялся. В случае релиза Dolphin в Steam компания может направить такое уведомление либо сразу обратиться в суд. Также ничего не свидетельствует о намерении Nintendo препятствовать разработке программы: эмулятор по-прежнему остается на GitHub. Разработчики в своем блоге заявили:

«С большим разочарованием мы вынуждены объявить, что выпуск Dolphin в Steam отложен на неопределенный срок. В настоящее время мы изучаем варианты и в ближайшем будущем дадим более подробный ответ».

Ранее суд не обнаружил нарушения авторских прав в исках Sony против Bleem! и Connectix. Эти судебные процессы в США послужили прецедентом для признания эмуляции ретроконсолей легальной, но юридически тема сложная: потенциальный иск Nintendo может рассматриваться на других основаниях.

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Источник: PC Gamer