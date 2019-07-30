«Должен остаться только один (электронный билет)»: Киевский метрополитен откажется не только от жетонов, но и от фирменных «зеленых» карточек





Киевский метрополитен откажется не только от жетонов, но и от «зеленых» карточек метро, об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон в комментарии изданию «Хмарочос».

При этом если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября 2019 года, то «зеленые карточки» еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки отказа от них в метрополитене пока не называют, однако их уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции «Теремки».

«В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля именно так заработал первый вестибюль на Теремках. Карточки метро уже не продаются, но проходить по ним пока еще можно, так как на протяжении переходного периода все инструменты еще работают», — сообщила Наталья Макогон.

Напомним, что недавно в КГГА заявили, что весь муниципальный транспорт столицы уже подключен к автоматизированной системе оплаты проезда и с 31 октября 2019 года Киев переходит на электронные билеты. В свою очередь автоматы по продаже жетонов в метро начали отключать еще в конце мая.

Источник: Хмарочос