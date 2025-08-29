Новости Кино 29.08.2025 comment views icon

"Первые эпизоды должны были стать финалом в прошлом году": звезда сериала "Дом дракона" анонсирует "взрыв" в дебюте 3-го сезона

Звезда сериала «Дом дракона» Оливия Кук намекнула, чего ожидать от следующей части сериала-приквела «Игры престолов», где по крайней мере дебютные эпизоды должны подарить «настоящий взрыв» зрителям.

«Все начинается со взрыва», говорит Кук в интервью Collider. «Первые два эпизода, по сути, должны были стать нашим финалом в прошлом году. Так что вы можете только представить себе такую энергию. Она больше и яростнее, чем когда-либо прежде».

Финал второго сезона сериала «Дом дракона», несмотря на то, что привлек рекордные 8,9 млн зрителей, получил худшие оценки в истории шоу — в основном с жалобами на отсутствие долгожданной морской битвы. Кук, которая вернется к роли Алисенты Хайтауэр, сказала немного, но ее комментарии вполне соответствуют заявлениям шоураннера Райана Кондалла, который обещал, что вырезанные финальные моменты «переедут» на начало третьего сезона.

«Каждый день я хожу по съемочной площадке и смотрю на то, что мы строим и делаем, на количество костюмов, статистов и все такое», — говорил Кондалл. «Я знал, что это масштабнее, чем второй сезон, но я не думаю, что осознавал, насколько».

"Перші епізоди мали стати фіналом торік": зірка серіалу "Дім дракона" анонсує "вибух" у дебюті 3-го сезону
Кадры из сериала «Дом дракона»

События сериала «Дом дракона», разворачиваются за 200 лет до событий «Игры престолов» и сосредотачиваются на противостоянии между черными и зелеными Таргариенами. В первом сезоне король Визерис (Пэдди Консидайн) нарушил традицию и назвал свою дочь Рейниру (Милли Алкок / Эмма Д’Арси) наследницей Железного Трона, к большому разочарованию брата Деймона (Мэтт Смит). Однако путь Рейниры к коронации осложняется, когда ее бывшая подруга и новая жена Визериса Алисента (Кук) рожает сына.

Второй сезон показывает эскалацию конфликта между семьями с тяжелыми потерями с обеих сторон, тогда как третий в конце концов продемонстрирует первую большую битву (предыдущую с драконами раскритиковали за «отсутствие экшена»).

Фінал другого сезону серіалу «Дім дракона» отримав найгірші оцінки в історії шоу — попри те, що залучив рекордні 8,9 млн глядачів
Кадры из сериала «Дом дракона»

Первые два сезона сериала «Дом дракона» транслируются на HBO и HBO Max, официально и с украинской озвучкой их можно посмотреть на Megogo. Премьеру третьего ожидаем в 2026-м и это впервые, когда в один год выйдут сразу два сериала вселенной «Игры престолов» — второй известен под названием «Рыцарь семи королевств».

Кук уточнила в интервью, что съемки третьего сезона должны завершить в октябре, так что вскоре ожидаем первых кадров.

Напомним, что ранее Джордж Мартин критиковал шоураннеров «Дома дракона» за «токсичные изменения» в повествовании, которые могут «нарушить логику следующих сезонов».

«Дім дракона» представить заміну Ар’ї Старк у третьому сезоні

Источник: Collder, Games Radar

