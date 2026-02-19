Дракарис! "Дом дракона" начинает войну в дебютном трейлере 3 сезона

HBO явно намекает, что фанам не придется долго скучать по Вестеросу после выхода финала «Рыцаря Семи Королевств»: на подходе третий сезон сериала «Дом дракона». Это впервые за один год мы получаем сразу два проекта в мире «Игры престолов».
«Дом дракона» в третьем сезоне подводит разделенный Дом Таргариенов к большой битве и готовит много крови, слез и, конечно, драконов. Все это подкрепляют несколько зловещим слоганом: «Из огня рождается тьма».
Как и обещали шоураннеры, история продолжится масштабной боевой сценой, которую зрители ожидали еще в конце второго. Трейлер начинается с того, что Рейнира рассказывает новость о том, что Алисент предлагала ей открыть ворота и сдаться. Джейкерис советует матери довериться своей бывшей подруге, но уже через несколько кадров отправляется в бой верхом на драконе На поле также можно приметить Джеймса Нортона в роли Ормунда Хайтауэра.
Сюжет сериала «Дом дракона» разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» и повествует о противостоянии между черными и зелеными Таргариенами. В первом сезоне король Визерис (Пэдди Консидайн) нарушил традицию и назвал свою дочь Рейниру (Эмма Д’Арси) наследницей Железного Трона, к большому разочарованию брата Деймона (Мэтт Смит). Однако путь Рейниры к коронации осложнился, когда ее бывшая подруга и новая жена Визериса Алисента (Оливия Кук) родила сына.
Обновленный актерский состав третьего сезона «Дома дракона» включает Тома Каллена (сэр Лютор Ларджент), Джоплина Сибтейна (сэр Джон Рокстон), Барри Слоуна (сэр Адриан Редфорт), Адама Брауна (Глендон Футли), а также Энни Шаперо в роли Алисанны Блэквуд —«новой версии Арьи Старк», по мнению некоторых обозревателей
Релиз нового сезона «Дома дракона» ожидаем уже в июне 2026 года.
