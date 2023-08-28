Dropbox отменяет безлимитное хранилище — из-за злоупотреблений криптомайнеров

Безлимитное предложение Dropbox для хранения файлов больше не доступно.

Файлообменник и синхронизатор файлов Dropbox предлагал неограниченный объем хранилища в рамках тарифа для бизнес-клиентов «Advanced», однако в настоящее время отменяет предложение из-за злоупотреблений со стороны «криптомайнеров и посредников». По словам компании, они используют «в тысячи раз больше памяти, чем настоящие бизнес-клиенты», и такое «злоупотребление противоречит политике учетных записей».

В будущем план Advanced‎ будет предлагать 15 ТВ памяти для использования командой с по меньшей мере тремя активными лицензиями (обещают еще 5 ТВ памяти на каждую дополнительную лицензию). По словам компании, этого объема будет достаточно для хранения около 100 миллионов документов, 4 миллионов фотографий или 7500 часов HD-видео.

«‎Существующие клиенты, которые используют менее 35 ТБ памяти, смогут сохранить этот объем, а также дополнительные 5 ТБ в течение 5 лет без дополнительной платы. С клиентами, использующими более 35 ТВ, мы свяжемся, чтобы обсудить варианты, но они и дальше смогут использовать до 1000 ТВ. Существующие клиенты также не будут переходить на новую политику, по крайней мере, до 1 ноября», – говорится в заявлении Dropbox.

Тарифный план «Advanced‎» на Dropbox в настоящее время стоит $30/месяц.

Ранее Google ввела подобные ограничения на объем памяти – в мае безлимитное преимущество убрали из плана Workspace Enterprise. В 2021 году компания также прекратила предлагать неограниченную бесплатную память для Google Photos, а затем попыталась ввести ограничения на создание файлов для пользователей Google Drive.