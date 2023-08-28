Новости Софт 28.08.2023 в 11:09

Dropbox отменяет безлимитное хранилище — из-за злоупотреблений криптомайнеров

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Безлимитное предложение Dropbox для хранения файлов больше не доступно.

Файлообменник и синхронизатор файлов Dropbox предлагал неограниченный объем хранилища в рамках тарифа для бизнес-клиентов «Advanced», однако в настоящее время отменяет предложение из-за злоупотреблений со стороны «криптомайнеров и посредников». По словам компании, они используют «в тысячи раз больше памяти, чем настоящие бизнес-клиенты», и такое «злоупотребление противоречит политике учетных записей».

В будущем план Advanced‎ будет предлагать 15 ТВ памяти для использования командой с по меньшей мере тремя активными лицензиями (обещают еще 5 ТВ памяти на каждую дополнительную лицензию). По словам компании, этого объема будет достаточно для хранения около 100 миллионов документов, 4 миллионов фотографий или 7500 часов HD-видео.

«‎Существующие клиенты, которые используют менее 35 ТБ памяти, смогут сохранить этот объем, а также дополнительные 5 ТБ в течение 5 лет без дополнительной платы. С клиентами, использующими более 35 ТВ, мы свяжемся, чтобы обсудить варианты, но они и дальше смогут использовать до 1000 ТВ. Существующие клиенты также не будут переходить на новую политику, по крайней мере, до 1 ноября», – говорится в заявлении Dropbox.

Тарифный план «Advanced‎» на Dropbox в настоящее время стоит $30/месяц.

Ранее Google ввела подобные ограничения на объем памяти – в мае безлимитное преимущество убрали из плана Workspace Enterprise. В 2021 году компания также прекратила предлагать неограниченную бесплатную память для Google Photos, а затем попыталась ввести ограничения на создание файлов для пользователей Google Drive.

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Блоги
Мій ноутбук HP ENVY DV7 — частинка мого «я»
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/pic_1204_014510-1-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/pic_1204_014510-1-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/pic_1204_014510-1-150x150.png

Олександр Агаджанян

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить