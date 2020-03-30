Дубилет спешит на помощь. Экс-министр готов за 2-5 дней перенести в онлайн (на платформу iGov) любую государственную услугу





Буквально на днях небезызвестный Дмитрий Дубилет, недавно оставивший министерское кресло, объявил о своем возвращении в бизнес. Также он заявил о намерении уже на добровольных началах завершить часть проектов из своего списка топ-50, над реализацией которых работала его команда в министерстве. Сегодня же Дубилет обратился к органам государственной власти, предложив помощь в создании новых онлайн-сервисов, которые целиком и полностью избавят жителей от необходимости посещать разные госструктуры, тем самым минимизировав риск заражения коронавирусом.

Дубилет утверждает, его команда готова абсолютно бесплатно разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в кратчайшие сроки — от двух до пяти дней. Запускать новые сервисы планируется на уже хорошо знакомой нам платформе электронных госуслуг iGov. В свое время Дмитрий Дубилет выступал одним из главных кураторов iGov и активно помогал развивать проект, о котором в последнее время практически нет никаких новостей.

«Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками». Дмитрий Дубилет, сооснователь финтех-стартапа Fintech Band (monobank)

Дубилет добавляет, что на iGov ту или иную услугу можно внедрить бесплатно и очень быстро. И если в будущем возникнет такая необходимость, то министерство цифровой трансформации Украины сможет перенести их на свою платформу (читай: проект «Дія»). К слову, Минцифры уже запустило сайт Дія.Бізнес с бесплатными для бизнеса услугами. Напомним, платформа является частью анонсированного на прошлой неделе набора сервисов. Еще два проекта — конкурс #HackCorona in Ukraine и приложение для контроля за соблюдением карантина.

Источник: Дмитрий Дубилет