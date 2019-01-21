Ducati заявила о намерении выпустить электрический мотоцикл

Компания Ducati ранее намекала на желание заняться выпуском электрических мотоциклов. Но теперь компании не ограничились лишь намёками, а официально заявили о таком намерении.

Руководитель компании Клаудио Доменикали заявил гостям на недавнем мероприятии в Испании, что «будущее за электричеством», и компания «близка к началу производства» своего собственного двухколёсного электрического транспортного средства. Клаудио Доменикали не уточнил, что это будет за электрический мотоцикл. Можно лишь предположить, что это будет быстрая спортивная версия, а не неторопливый круизер. Сроки выхода такого мотоцикла тоже не были названы. Ранее региональный управляющий директор Ducati Эдуард Лотте намекал, что электрическая версия может появиться в 2021 году.

Отметим, Ducati – не первый бренд по выпуску мотоциклов, заинтересовавшийся созданием электрических версий. Компания Harley-Davidson уже давно занимается разработкой электрического мотоцикла, неоднократно демонстрировала его концепт и готовится к выпуску серийной модели к осени этого года.

Источник: Engadget