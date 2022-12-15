Динозавры охотятся на Адама Драйвера и его спутницу в трейлере фантастического фильма «65» – продюсер Сэм Рэйми, премьера 10 марта

Мысль о том, что современный мир будет захвачен генетически модифицированными динозаврами, вызывает тревогу, но и скепсис: в конце концов, это всего лишь животные, которые не приспособлены для выживания на планете в том виде, в каком она существует в настоящее время.

Ситуация в грядущем фантастическом триллере Sony под названием «65» от режиссеров Скотта Бека, Брайана Вудса и Сэма Рэйми в качестве продюсера, обратная – сюжет бросает людей из далекого будущего в доисторическое прошлое и не оставляет им ничего, кроме их ума и некоторого количества оборудования для борьбы с тираннозаврами.

«65» рассказывает историю пилота Миллса (Адам Драйвер) и его пассажирки Коа (Ариана Гринблатт), которые борются за выживание на планете, которая на первый взгляд кажется чужой. После столкновения их космического корабля с астероидом, экипаж вынужден совершить аварийную посадку. Несмотря на передовые технологии и знания о межпланетном пространстве, астронавты не имеют четкого представления о том, где они находятся.

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Миллс и Коа начинают исследовать странную новую планету с ее густыми лесами и удивительно пригодным для дыхания воздухом. Но по мере того, как хищные динозавры начинают вынюхивать людей, им становится ясно, что они каким-то образом оказались на Земле 65 млн лет назад.

Любопытные зрители уже заметили в трейлере «65» несоответствие природы и облика животных времени, в котором будет развиваться сюжет. Но скорее всего успех фильма будет определяться не этим, а насыщенностью сюжета в сеттинге со столь ограниченным количеством действующих лиц. Премьера ленты в кинотеатрах назначена на 10 марта 2023 года.

Компанию SpaceX также заботят динозавры и метеориты – настолько, что она упоминает эти факторы в гарантином соглашении Starlink.

Источник: The Verge