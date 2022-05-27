Джоди Фостер сыграет главную роль в четвертом сезоне сериала «Настоящий детектив» / True Detective

Джоди Фостер, обладательница двух премий «Оскар», появится в четвертом сезоне сериала-антологии True Detective / «Настоящий детектив». Звезда «Молчания ягнят» и «Мавританца» ведет переговоры о съемках и может стать исполнительным продюсером новой части под названием «Настоящий детектив: Ночная страна», о которой было объявлено пару месяцев назад.

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Также был раскрыт официальный синопсис:

«Когда в Эннис, Аляска, наступает долгая зимняя ночь, детективам Лиз Дэнверс (Фостер) и Эванджелин Наварро придется столкнуться с тьмой, которую они несут в себе, и докопаться до призрачной правды, погребенной под вечным льдом».

По сюжету, детективам поручено расследовать загадочное исчезновение шести человек с исследовательской станции Цалал. И пока героиня Фостер пытается выяснить, что произошло на станции, она и ее напарница приезжают в Эннис.

Сценаристом нового сезона станет Исса Лопес («Побочные эффекты») и Алан Пейдж Арриага («Сияющие»). Кроме того, Лопес станет режиссером первого эпизода.

Барри Дженкинс («Лунный свет») будет исполнительным продюсером, как и Мэтью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Кэри Джоджи Фукунага и Ник Пиццолатто, хотя никто из них не участвует в разработке сериала.

Дата премьеры «Настоящего детектива 4» еще не определена, так как сезон все еще находится в разработке.