Новости Кино 16.01.2026 comment views icon

Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням "Гри престолів" за участі Ар'ї Старк

Ранее отмененный сериал о Джоне Сноу и события после «Игры престолов» все еще находится в разработке в HBO, но в обновленной версии и, возможно — с новым центральным персонажем.

Согласно отчету Hollywood Reporter, изначальная идея сценария предполагала, что Сноу покажут «сломанным»: он живет к северу от Стены, страдает от ПТСР, прогнал лютоволка и остался без меча. Однако продюсеры посчитали такую версию слишком пессимистичной, а учитывая, что альтернатив не нашли — спиноф отложили. Как оказалось, до появления «свежего» взгляда.

Издание пишет, что недавно к проекту присоединился шоураннер «Капель Бога» Куок Данг Чан. Пока ничего окончательно не решено, однако есть вероятность, что в центр сериала поставят Арью Старк, а действие будет разворачиваться в Эссосе.

«Мы очень заинтересованы и взволнованы перспективой продолжения, но также остро осознаем, насколько высокой должна быть планка исполнения», — сказал инсайдер THR.

Если вы внимательно следите за новостями о спинофах «Игры престолов», то вероятно вспомнили, что эти слухи не взялись ниоткуда. В прошлом году автор оригинальных романов Джордж Р. Р. Мартин писал в блоге, что встречался с Мэйзи Уильямс (актриса, сыгравшая Арью) для обсуждения таинственного проекта. Также уже в конце 2025-го писатель заявил, что в разработке находятся 5-6 спинофов «Игры престолов», включая прямые продолжения.

В финале «Игры престолов», Арья отправилась навстречу приключениям, поэтому шоураннерам есть где разогнаться. Учитывая, что она была близка с Джоном, появление Кита Харрингтона тоже возможно. Хотя сам актер недавно довольно резко заявлял, что не хочет и приближаться к «Игре престолов». Подобные мысли высказывает и Эмилия Кларк, которая говорит, что покончила с фэнтези и мы ее больше не увидим «ни на драконе, ни рядом с драконом».

Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою «Гри престолів», яку вдовольнив фінал

Популярные новости

arrow left
arrow right
На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами
Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон
Эпизод с "моментом Уилла" побил рекорд "Очень странных дел" — самая высокая оценка IMDb в истории шоу
Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
Создатели "Очень странных дел" назвали 4 эпизода, которые стоит пересмотреть перед новым сезоном
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Актер "Очень странных дел" оценил финал сериала "на троечку" в отзывах Letterboxd
Актриса Цири планировала уйти из "Ведьмака" после замены Генри Кавилла: "Он тот Геральт, с которым я выросла"
"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons
"Дом дракона", "Фонари" и "Дюна": видеоанонс сериалов НВО, что выйдут в 2026 году
Создатели "Очень странных дел" о "старении" актерского состава: "Не критично, единственная проблема — голоса"
"Очень странные дела" для пенсионеров: Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов
Первый взгляд: Софи Тернер в роли Лары Крофт для сериала "Расхитительница гробниц"
Рекорд Netflix: "Очень странные дела" собрали 59,6 млн просмотров за 5 дней
Тодд Говард назвал любимую фракцию Fallout и рассказал, как коронная фраза игры едва не исчезла из сериала
Джордж Мартин: "В разработке 5-6 спинофов "Игры престолов" — не только приквелы, но и продолжения"
Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса
Создатель "Во все тяжкие" упал в обморок на сцене убийства с Гусом Фрингом, хотя сам ее придумал
"Плюрибус" и компания: 20 лучших новых сериалов по версии Metacritic
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить