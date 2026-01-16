Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк

Ранее отмененный сериал о Джоне Сноу и события после «Игры престолов» все еще находится в разработке в HBO, но в обновленной версии и, возможно — с новым центральным персонажем.

Согласно отчету Hollywood Reporter, изначальная идея сценария предполагала, что Сноу покажут «сломанным»: он живет к северу от Стены, страдает от ПТСР, прогнал лютоволка и остался без меча. Однако продюсеры посчитали такую версию слишком пессимистичной, а учитывая, что альтернатив не нашли — спиноф отложили. Как оказалось, до появления «свежего» взгляда.

Издание пишет, что недавно к проекту присоединился шоураннер «Капель Бога» Куок Данг Чан. Пока ничего окончательно не решено, однако есть вероятность, что в центр сериала поставят Арью Старк, а действие будет разворачиваться в Эссосе.

«Мы очень заинтересованы и взволнованы перспективой продолжения, но также остро осознаем, насколько высокой должна быть планка исполнения», — сказал инсайдер THR.

Если вы внимательно следите за новостями о спинофах «Игры престолов», то вероятно вспомнили, что эти слухи не взялись ниоткуда. В прошлом году автор оригинальных романов Джордж Р. Р. Мартин писал в блоге, что встречался с Мэйзи Уильямс (актриса, сыгравшая Арью) для обсуждения таинственного проекта. Также уже в конце 2025-го писатель заявил, что в разработке находятся 5-6 спинофов «Игры престолов», включая прямые продолжения.

В финале «Игры престолов», Арья отправилась навстречу приключениям, поэтому шоураннерам есть где разогнаться. Учитывая, что она была близка с Джоном, появление Кита Харрингтона тоже возможно. Хотя сам актер недавно довольно резко заявлял, что не хочет и приближаться к «Игре престолов». Подобные мысли высказывает и Эмилия Кларк, которая говорит, что покончила с фэнтези и мы ее больше не увидим «ни на драконе, ни рядом с драконом».