Единый стандарт для устройств «умного» дома, разрабатываемый Apple, Google и другими, задержится до 2022 года

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Стандарт под названием Matter уже имеет «полнофункциональную спецификацию», но SDK выйдет только в первой половине 2022 года.

Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance приступили к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома в декабре 2019 года, а в сентябре 2020 года анонсировали его запуск в 2021 году. О переносе запуска программ сертификации для устройств Matter (ранее стандарт назывался CHIP) на полгода — со второй половины 2021 года на первую половину 2022 года — сообщил гендиректор Connectivity Standards Alliance (старое название — Zigbee Alliance) Тобин Ричардсон.

Разработчики единого стандарта для устройств «умного» дома заявили, что им нужно больше времени для завершения разработки SDK и программ сертификации для устройств.

«Вместе с нашими парнерами мы обновили расписание, чтобы гарантировать, что спецификация Matter, сертификация, тестовые инструменты и, конечно же, SDK, являются стабильными, масштабируемыми и соответствуют ожиданиям рынка в плане качества и совместимости. Все участники продолжают упорно работать над созданием этих инструментов и собственных продуктов Matter, и мы с нетерпением ждем первых продуктов и сроков, которые будут представлены в следующем году». Тобин Ричардсон, гендиректор Connectivity Standards Alliance

Отчасти отсрочка обусловлена продолжающейся пандемией и масштабностью проекта, объясняет журналист Стейси Хиггинботам. К настоящему моменту к проекту присоединилось более 200 компаний по всему миру.

К слову, новейшая Apple TV 4K поддерживает Matter. В будущем стандарт объединит в одну экосистему самые разные устройства, в том числе системы контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и прочие категории.