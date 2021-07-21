Konami переименовала футбольный симулятор Pro Evolution Soccer в eFootball и сделала его условно-бесплатным





Компания Konami представила новый симулятор футбола от создателей PES и Winning Eleven, который получил имя eFootball. Игра на движке Unreal Engine выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC уже осенью, а мобильные версии для смартфонов на базе iOS и Android появятся чуть позже.

«Мы начали с создания сильной основы на базе технологии Unreal Engine, благодаря чему получили возможность существенно улучшить общее представление каждого игрока, а затем ввели ряд усовершенствований, фактически создав новый движок, который будет сердцем eFootball на протяжении многих лет, – рассказывает Сейтаро Кимура, продюсер серии eFootball в Konami Digital Entertainment. – Благодаря дополнительной мощности консолей нового поколения и тесной работе с элитными футболистами eFootball обеспечит самый увлекательный и реалистичный игровой процесс на текущий момент. Новые подробности будут представлены в следующем месяце, следите за новостями».

Благодаря значительной эволюции движка была существенно усовершенствована система анимации. Новая технология Motion Matching преобразует различные действия игроков на поле в серию анимаций и выбирает наиболее подходящую из них в режиме реального времени. Эта система демонстрирует в четыре раза больше анимаций, чем прежде, обеспечивая высокую реалистичность движений. Технология Motion Matching будет применяться в eFootball на всех платформах, включая консоли предыдущего поколения, PC и мобильные устройства.

Поскольку игра будет представлена исключительно в цифровой версии, после премьеры, которая запланирована нынешней осенью, компания Konami планирует регулярно добавлять новые материалы и режимы. Сразу после запуска станут доступны локальные матчи с участием футбольных клубов «Барселона», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и других. Некоторые игровые режимы в будущем станут доступны в качестве необязательных платных дополнений, что даст пользователям свободу в формировании собственного игрового опыта, отвечающего их интересам.

Впервые объединив игровое сообщество футбола по всему миру, eFootball предложит одинаково реалистичный игровой опыт на консолях, PC и мобильных устройствах, в том числе – полную поддержку кроссплатформенных матчей (будет добавлена после премьеры). Более подробная информация о eFootball для мобильных устройств будет представлена позднее.

В роли международных амбассадоров eFootball выступят легендарные футболисты Лионель Месси и Неймар, кроме того в качестве профессиональных консультантов в процессе работы над игровыми системами нападения и защиты свой вклад в создание игры сделали, соответственно, Андрес Иньеста и Жерар Пике.

Источник: Konami