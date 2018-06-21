Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak занял первое место в квалификации горной гонки Пайкс Пик, обогнав 60 других участников

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak показал самое быстрое время прохождения трассы на квалификации к гонке Pikes Peak International Hill Climb 2018. Болид обогнал не только конкурентов по классу, но и всех остальных участников гонки, включая автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

На укороченной версии трассы французский автогонщик Ромен Дюма показал результат 3 минуты 16,083 секунды, что на 11,049 секунды быстрее, чем у второго номера рейтинга Симона Фагиоли на ДВС-автомобиле Norma M20 SF PKP. Текущий пилот Volkswagen I.D. R Pikes Peak является трехкратным победителем подъёма на гору Пайкс-Пик в 2014, 2016 и 2017 годах. Он особо отметил мощность и ускорение электромобиля, которые, по его словам, еще не встречались ему ни в одном другом гоночном автомобиле.

Во время квалификационного заезда гонщики проезжают только первый отрезок 19,99 км трассы — от старта и до отметки 8,3 км. Полученный рейтинг позволяет определить порядок старта участников, первым стартует гонщик с самым высоким результатом, то есть в этом году это Ромен Дюма и Volkswagen I.D. R Pikes Peak (всего квалифицировалось 62 автомобиля в 6 различных классах). Немецкий автопроизводитель рассчитывает побить текущий рекорд в классе электрических прототипов, который был установлен в 2016 году на отметке 8 минут 57,118 секунды новозеландским пилотом Рисом Милленом на модели Drive eO’s PP100 мощностью 1596 л.с. и весом 1200 кг.

Для справки, Volkswagen I.D. R Pikes Peak весит менее 1130 кг (2500 фунтов) и располагает полностью электрической двигательной установкой на основе двух электродвигателей, которые суммарно выдают 680 л.с. (500 кВт) мощности и 479 lb-ft (650 Нм) крутящего момента. Этого хватает, что разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды, что по словам его создателей быстрее, чем способны автомобили Formula 1 и электромобили Formula E.

Источник: Volkswagen, Motorsport