Электромобили впервые обошли бензиновые авто по продажам в Европе

В Европе зафиксировали исторический момент для автомобильного рынка: электромобили впервые обошли бензиновые авто по объемам продаж. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в декабре прошлого года количество проданных батарейных электромобилей (BEV) превысило продажи автомобилей с бензиновыми двигателями. Доля электромобилей составила 22,6% против 22,5% у бензиновых авто. Таким образом, можно констатировать, что электрификация из нишевого тренда превращается в массовое явление.





Впрочем, если смотреть на итоги всего 2025 года — с января по декабрь — бензиновые автомобили пока сохраняют лидерство. Их доля составила 26,6% рынка, тогда как на электромобили пришлось 17,4% продаж. Абсолютными фаворитами года стали мягкие гибриды, которые сочетают бензиновый двигатель, аккумуляторы и электромоторы. Они заняли 34,5% всех продаж новых авто в Европе в 2025 году. На плагин-гибриды приходится 9,4% доли европейского рынка новых авто.

Наиболее показательными выглядят темпы падения популярности традиционных силовых установок. Регистрации бензиновых авто к концу года сократились на 18,7% во всех ключевых европейских рынках. Дизельные модели потеряли еще больше — минус 24,2%. По итогам 2025 года на них приходится лишь 8,9% доли рынка. Эти цифры подтверждают недавние сообщения о том, что некоторые АЗС в Европе и Великобритании могут прекратить продажу дизельного топлива уже с 2030 года на фоне резкого падения спроса.

Даже несмотря на то, что Европейский Союз смягчил запрет на продажу чисто бензиновых авто, передвинув дедлайн с 2030 на 2035 год, общий курс на электрификацию остается неизменным. Только за один месяц европейцы приобрели более 300 тыс. электромобилей.





Причин такого сдвига несколько. Во-первых, Европа сегодня имеет один из самых широких выборов электромобилей в мире за пределами Китая и других азиатских рынков. Даже так называемые «традиционные» автопроизводители теперь предлагают все — от компактных городских электрокаров до больших семиместных кроссоверов. Peugeot, например, продает полностью электрическую версию каждой модели легковых авто и легких коммерческих машин в своей линейке, позволяя клиентам выбирать между электротягой и гибридом.

Во-вторых, цены на электромобили в Европе заметно снизились. На рынок вышли компактные и более доступные модели. Renault 5 E-Tech, который стал одним из самых продаваемых электрокаров, в Великобритании стартует с цены чуть меньше £23 тыс. (около $32 тыс.). Дополнительное давление на цены создают китайские бренды — BYD, Omoda, Jaecoo и Leapmotor, которые активно выходят на европейский рынок с очень привлекательными предложениями. Продажи BYD в 2025 году выросли на впечатляющие 228% — с 39 тыс. до 129 тыс. автомобилей в год. В Украине продажи новых авто BYD в течение 2025 года выросли на 401%, опередив традиционного лидера Toyota.

В то же время именно гибриды сейчас выполняют роль «рабочей лошадки» рынка. По мере того как автопроизводители массово электрифицируют свои модельные ряды, выбор чисто бензиновых или дизельных авто в Европе стремительно сужается — дизельные версии вообще исчезают из большинства линеек. Гибриды стали переходным решением между ископаемым топливом и полной электрификацией, предлагая больший запас хода по сравнению с BEV и возможность быстро заправиться на обычной АЗС. Хотя иногда возникает странная ситуация, когда владельцы плагин-гибридов не заряжают авто, а реальные выбросы оказываются выше теоретических расчетов.

Вместе с тем, многие производители переходят на гибриды с увеличенным запасом хода, где ДВС работает только как генератор для зарядки батарей, а не приводит в движение колеса. Такой подход снижает расход топлива и выбросы и позволяет достигать запаса хода более 1000 миль (1609 км) без остановок, как в случае с кроссовером Xpeng G7 и седаном P7+, которые вскоре появятся в Европе.

Источник: techradar