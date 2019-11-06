«Электросамокат, скутер или мопед?»: Какой альтернативный личный транспорт украинцы чаще всего ищут на OLX [инфографика]





Недавно мы рассказали вам о том, как украинцы относятся к велосипедам, а сегодня сервис OLX опубликовал информацию о том, как жители нашей страны ищут и за сколько покупают альтернативный транспорт, включая скутеры, гироборды, мотоциклы и т.п.

В столице самым популярным оказался мотоцикл – его искали в 23% случаев. Средняя цена на байки составила 17 200 грн. Однако объявлений о продаже — всего 11%. Также киевляне активно интересуются скутерами и электросамокатами: каждый пятый запрос пришелся именно на эти ТС. При этом любителям скутеров есть из чего выбирать — это транспортное средство предлагают купить в 60% объявлений. Обойдется такая покупка в среднем в 4,600 грн – скутер входит в топ-3 самых дешевых средств передвижения.

Самыми дорогими оказались электровелосипед (19,000 грн) и электромотоцикл (38,000 грн). Однако их ищут только в 1% и 2% случаев соответственно, и объявлений о продаже этих ТС меньше всего. Хорошие новости для любителей современного экологичного транспорта: за 3,450 грн в среднем можно стать обладателем гироборда, а гироскутер обойдется в 3,400 грн – это самые бюджетные виды персонального транспорта на OLX, продают их в 16% случаев.

Самым популярным видом транспорта в больших городах Украины является скутер – 36% запросов во Львове, 34% — в Харькове и 25% — в Днепре. Дешевле всего его можно купить в Харькове (4,400 грн) и Днепре (4,600 грн). Во Львове средняя цена на скутер составит 4,800 грн.

А вот каждый четвертый одессит чаще всего ищет мопед, который в Южной Пальмире можно приобрести за 6,000 грн. Жители Одессы, Харькова, Днепра и Львова, по-видимому, солидарны в своем интересе к мотоциклам – байки они ищут в каждом пятом случае. Но за мотоцикл придется заплатить больше. Например, жителям Днепра байки обойдутся в среднем в 11,000 грн, Харькова – 13,800 грн. Во Львове за мотоцикл просят 15,000 грн, в Одессе на 600 грн больше — 15,600 грн. Возглавляют рейтинг самых бюджетных транспортных средств гироскутер и гироборд — их цены не отличаются от столичных.

Также хороший способ взвесить все “за” и “против” — протестировать ТС, взяв его в аренду. Так на практике можно понять, насколько вам подходит тот или иной вид транспорта. Гироборд в аренду можно найти за 300 грн/сутки, покататься на скутере можно за 250 грн/сутки, на мотоцикле — за 1,450 грн/сутки.

Источник: OLX