Эмбер Херд закосплеила Мерси из Overwatch для Маска во время их отношений – ныне миллиардер предоставил фотодоказательства

Подробности о сексуальных ролевых играх, которые любит Маск, раскрыты в его новой биографии, написанной Уолтером Айзексоном.
Автор пишет, что Маск во время встречи с Херд заявил, что актриса напоминает ему боевого медика Мерси из видеоигры Overwatch, а та с радостью в будущем сыграла для миллиардера эту роль.
Эмбер потратила около двух месяцев, чтобы собрать костюм, включавший белый боди, золотой нимб и высокие механические крылья.
Отношения Херд и Маска продолжались в течение 2017-2018 годов, хотя впервые Илон заинтересовался актрисой, увидев ее в фильме «Мачете убивает» в 2013 году. Через 4 года после этого миллиардер прилетел на съемку «Аквамена» в Австралии и именно там намекнул актрисе на свою любовь к персонажу Overwatch.
Сама же Херд в интервью Айзексону рассказывала, что «была очарована работой Маска на тот момент» и вспоминала о его склонности «увлекаться женщинами, которые ему не подходят».
«Илон любит огонь, и иногда он обжигает его», – добавила актриса.
Учитывая геймерскую репутацию Маска, неудивительно, что в книге упоминаются Overwatch и Elden Ring. В последней Илон провел целую ночь, исследуя опасный регион Каэлид. Ранее он открыто заявлял о своей одержимости игрой, даже рассказывая о том, как выглядят персонажи, что немного смутило других поклонников игры FromSoftware.
Маска также недавно освистали на турнире по Valorant, требуя «вернуть Twitter».
В X на ретвиты новостей о косплее Херд, Илон ответил, что она действительно это сделала и «была непревзойденной», добавив для большей достоверности фотодоказательства:
— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2023
Неизвестно, как сейчас складываются отношения между экс-любовниками, однако Маск поддерживал Херд во время судебного спора с ее бывшим мужем Джонни Деппом, хотя после того, как Илон приобрел Twitter, аккаунт актрисы внезапно исчез из соцсети.