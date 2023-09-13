Эмбер Херд закосплеила Мерси из Overwatch для Маска во время их отношений – ныне миллиардер предоставил фотодоказательства

Подробности о сексуальных ролевых играх, которые любит Маск, раскрыты в его новой биографии, написанной Уолтером Айзексоном.

Автор пишет, что Маск во время встречи с Херд заявил, что актриса напоминает ему боевого медика Мерси из видеоигры Overwatch, а та с радостью в будущем сыграла для миллиардера эту роль.

Эмбер потратила около двух месяцев, чтобы собрать костюм, включавший белый боди, золотой нимб и высокие механические крылья.

Отношения Херд и Маска продолжались в течение 2017-2018 годов, хотя впервые Илон заинтересовался актрисой, увидев ее в фильме «Мачете убивает» в 2013 году. Через 4 года после этого миллиардер прилетел на съемку «Аквамена» в Австралии и именно там намекнул актрисе на свою любовь к персонажу Overwatch.

Сама же Херд в интервью Айзексону рассказывала, что «была очарована работой Маска на тот момент» и вспоминала о его склонности «увлекаться женщинами, которые ему не подходят».

«Илон любит огонь, и иногда он обжигает его», – добавила актриса.

Учитывая геймерскую репутацию Маска, неудивительно, что в книге упоминаются Overwatch и Elden Ring. В последней Илон провел целую ночь, исследуя опасный регион Каэлид. Ранее он открыто заявлял о своей одержимости игрой, даже рассказывая о том, как выглядят персонажи, что немного смутило других поклонников игры FromSoftware.

Маска также недавно освистали на турнире по Valorant, требуя «вернуть Twitter».

В X на ретвиты новостей о косплее Херд, Илон ответил, что она действительно это сделала и «была непревзойденной», добавив для большей достоверности фотодоказательства:

Неизвестно, как сейчас складываются отношения между экс-любовниками, однако Маск поддерживал Херд во время судебного спора с ее бывшим мужем Джонни Деппом, хотя после того, как Илон приобрел Twitter, аккаунт актрисы внезапно исчез из соцсети.

Источник: Kotaku, Gamespot