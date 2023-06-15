Энергопотребление GPU AMD Instinct MI300X на базе архитектуры CDNA3 составляет 750 Вт

Компания AMD поделилась сведениями о специальной версии ускорителя вычислений серии Instinct MI300. В дополнение к представленной ранее модели MI300A также анонсирована новая версия Instinct MI300X. Она представляет собой ИИ-ускоритель с плитками GPU на базе архитектуры CDNA3.

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Фактически, в случае Instinct MI300X компания AMD использует многочиповую компоновку. Но эта версия не содержит блоков вычислительных x86-ядер, а вместо этого комплектуется увеличенным количеством плиток с ядрами GPU. Кроме того, MI300X содержит больший объём памяти – 192 ГБ. Этого удалось достичь благодаря недавнему выпуску стеков HBM3 емкостью 24 ГБ.

Большое количество высокопроизводительных ядер GPU и увеличенный объем памяти вызвали прирост энергопотребления. Теперь один модуль OAM (OCP Accelerator Module) требует 750 Вт энергии. Отметим, версия предыдущего поколения MI250X на базе архитектуры CDNA2 потребляла 560 Вт энергии. Прирост энергопотребления составил около 34%.

Отметим, за последние несколько лет требования к питанию графических устройств для центров обработки данных возросли. TDP GPU NVIDIA H100 SXM достигает 700 Вт (350 Вт для PCIe-версии с воздушным охлаждением). PCIe-версия GPU Intel Max 1550 Data Center (Ponte Vecchio) также требует не менее 600 Вт энергии.

Источник: videocardz