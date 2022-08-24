Энтузиаст вживил по микрочипу в каждую руку, с помощью которых может оплачивать покупки, открывать дверь дома и разблокировать Tesla

Фанат биомодификаций из США Брэндон Далали имплантировал себе в руку чип, который используется для разблокировки дома, а также для хранения важной информации, такой как его портфолио, контактная карта, медицинская информация, карта вакцинации от Covid и т.п. Но этого ему показалось мало, и он внедрил в другую руку более крупный чип с дополнительными возможностями.

VivoKey Apex представляет собой бесконтактный безопасный элемент с функцией NFC, который позволяет совершать безопасные транзакции и поддерживает апплеты Java-карт. Стоимость такого компонента составляет $300. Компания, предлагающая данное решение, также запустила магазин приложений, где пользователи могут беспроводным способом устанавливать приложения на свои имплантированные чипы. И первым приложением, которое загрузил Брэндон Далали, стал бесконтактный ключ-карта для его автомобиля Tesla.

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Брэндон Далали входит в группу бета-тестирования чипа, состоящую примерно из 100 человек. Имплантацию устройства провёл профессиональный мастер по пирсингу за $100. Чип покрыт биосовместимыми веществами, такими как биополимер и биостекло, что позволяет инкапсулировать его в ткани организма.

Использование подобных чипов вызывает опасения в связи с возможностью их взлома или случайного использования. Но Далали говорит, что, как и в случае с NFC в смартфоне, для таких сценариев нужен очень близкий контакт с его рукой именно в той области, где расположен чип.

Источник: techspot