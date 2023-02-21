Энтузиаст создал волшебную палочку для игры в Hogwarts Legacy с помощью Raspberry Pi и манипулятора из Kano Harry Potter Coding Kit

Навряд ли компьютерные науки преподают в Хогвартсе, но если бы это было так, компьютеры Raspberry Pi сыграли бы в этом важную роль. Проект энтузиаста Mo из «That’s-so-Mo» позволяет магу, уставшему колдовать по нажатию кнопки, использовать более естественное средство – волшебную палочку. Для создания магии в игре Hogwarts Legacy использована палочка-манипулятор из Kano Harry Potter Coding Kit и контроллер жестов на основе Raspberry Pi Zero W.

Использование палочки добавляет настоящую аутентичность в игру. Что касается манипуляторов, имя Kano знакомо многим по оригинальной клавиатуре для Raspberry Pi и другим интересным околокомпьютерным проектам. Палочка из Kano Harry Potter Coding Kit предназначена для изучения программирования, но в проекте Мо она используется интересным для геймеров образом.

Данные обрабатывает модуль Python от GammaGames с поддержкой жезлов и захвата жестов через соединение Bluetooth. На Raspberry Pi жесты преобразуются в нажатия клавиш, которые затем отправляются на ПК с запущенным Hogwarts Legacy.

Сообщество фанатов Гарри Поттера тщательно отобрало движения, необходимые для произнесения каждого заклинания. Мо добавил эти жесты в программу и теперь любой учених Хогвартса может правильно выполнять заклинания «Люмос», «Вингардиум Левиоса» или «Авада Кедавра», если он готов провести время в Азкабане.

Источник: Tom’s Hardware