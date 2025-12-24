Новости Игры 24.12.2025 comment views icon

Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania

Epic Games Store запустил новую бесплатную раздачу, но на этот раз надо поторопиться, чтобы она оказалась в вашей библиотеке. Забрать ее можно только сегодня до 18:00.

После этого игра снова будет стоить 879₴. Готическую метроидванию от создателя Castlevania раздают в рамках рождественско-новогодней акции от Epic Games, который до 31 декабря ежедневно отдает разнообразные тайтлы. Магазин уже успел подарить экшн-игру Paradise Killer, симулятор магазина Sorry We’re Closed, шутер Blood West, экшн-RPG Eternights и экшн-roguelike Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Теперь очередь дошла до Bloodstained: Ritual of the Night — готической метроидвании от Коджи Игараши, одного из ключевых авторов классических Castlevania. Это экшн-RPG с видом сбоку в духе классических метроидваний. Игрок управляет Мириам — сиротой, проклятой алхимией, которая постепенно кристаллизует ее тело. Если вам знакома Blasphemous, то вы могли видеть ее камео в дополнении Strife and Ruin. Чтобы выжить, она отправляется в демонический замок, созданный ее бывшим другом Гебелем.

Фанаты жанра метроидвании сразу узнают особенности геймплея. Прохождение точится вокруг исследования большой карты, возвращения в знакомые зоны и постепенного открытия новых путей через способности и предметы. Бои происходят в реальном времени, игра имеет элементы платформинга, RPG-систему и развитый крафт. Можно создавать снаряжение, готовить еду для бонусов и комбинировать магические «шарды», которые дают активные и пассивные способности.

Система боя дает играть по-разному: от ближнего боя мечами и кинжалами до магических атак и ударов с дистанции. У каждого типа оружия собственные движения и комбинации, а специальные техники активируются через команды кнопок. В среднем Bloodstained: Ritual of the Night проходится за 14-20 часов, а для полного завершения и 100% исследования может потребоваться более 35 часов. Или даже больше, если будете умирать каждые два шага. В Steam игра имеет 93% положительных отзывов.

Проект также доступен на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и GOG, но бесплатно только сейчас и только в Epic Games Store. Кроме того, на 2026 год уже анонсирована новая часть серии Bloodstained: The Scarlet Engagement.

