Epic Games Store бесплатно отдает готическую метроидванию от создателя Castlevania

Epic Games Store запустил новую бесплатную раздачу, но на этот раз надо поторопиться, чтобы она оказалась в вашей библиотеке. Забрать ее можно только сегодня до 18:00.

После этого игра снова будет стоить 879₴. Готическую метроидванию от создателя Castlevania раздают в рамках рождественско-новогодней акции от Epic Games, который до 31 декабря ежедневно отдает разнообразные тайтлы. Магазин уже успел подарить экшн-игру Paradise Killer, симулятор магазина Sorry We’re Closed, шутер Blood West, экшн-RPG Eternights и экшн-roguelike Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Теперь очередь дошла до Bloodstained: Ritual of the Night — готической метроидвании от Коджи Игараши, одного из ключевых авторов классических Castlevania. Это экшн-RPG с видом сбоку в духе классических метроидваний. Игрок управляет Мириам — сиротой, проклятой алхимией, которая постепенно кристаллизует ее тело. Если вам знакома Blasphemous, то вы могли видеть ее камео в дополнении Strife and Ruin. Чтобы выжить, она отправляется в демонический замок, созданный ее бывшим другом Гебелем.

Фанаты жанра метроидвании сразу узнают особенности геймплея. Прохождение точится вокруг исследования большой карты, возвращения в знакомые зоны и постепенного открытия новых путей через способности и предметы. Бои происходят в реальном времени, игра имеет элементы платформинга, RPG-систему и развитый крафт. Можно создавать снаряжение, готовить еду для бонусов и комбинировать магические «шарды», которые дают активные и пассивные способности.

Система боя дает играть по-разному: от ближнего боя мечами и кинжалами до магических атак и ударов с дистанции. У каждого типа оружия собственные движения и комбинации, а специальные техники активируются через команды кнопок. В среднем Bloodstained: Ritual of the Night проходится за 14-20 часов, а для полного завершения и 100% исследования может потребоваться более 35 часов. Или даже больше, если будете умирать каждые два шага. В Steam игра имеет 93% положительных отзывов.

Проект также доступен на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam и GOG, но бесплатно только сейчас и только в Epic Games Store. Кроме того, на 2026 год уже анонсирована новая часть серии Bloodstained: The Scarlet Engagement.