Epic Games Store отдает экшн-хоррор от автора оригинальной Dead Space

Epic Games Store раскрыл, какой подготовил рождественский подарок на ежедневной раздаче. На этот раз магазин отдает экшн-хоррор от автора оригинальной Dead Space.

Игру можно получить только до 25 декабря, 18:00, после чего ее заменит следующий подарок от Epic Games Store. Рождественская акция продолжается: на смену готической метроидвании от одного из авторов классических Castlevania пришел атмосферный хоррор.

Речь идет о The Callisto Protocol — сюжетный survival horror, который часто называют духовным наследником Dead Space. Оба проекта имеют общие корни: их создавали под руководством Глена Скофилда. Если хоррор уже добавлен в вашу библиотеку — не удивляйтесь. Его раздавали в августе 2024 года.

События игры разворачиваются в 2320 году на спутнике Юпитера — Каллисто. Главный герой по ошибке оказывается в тюрьме Black Iron Prison. И ему не повезло попасть туда, когда происходит вспышка загадочной болезни, превращающей жителей в монстров.

Геймплей сочетает ближний и дальний бой, в том числе с гравитационным оружием, но значительную роль играют именно рукопашные схватки. Игрокам придется комбинировать удары и выстрелы, отсекать врагам конечности и так далее. Вместе с тем The Callisto Protocol заставляет не тратить ресурсы без надобности.

Основная сюжетная кампания занимает около 10 часов, что немного меньше, чем у Dead Space, где прохождение обычно длится около 12 часов. Полное завершение с дополнительным контентом может растянуться до 15 часов.

The Callisto Protocol, обычно стоящая ₴849, стала восьмым тайтлом в праздничной раздаче Epic Games Store. Если же учесть Hogwarts Legacy, которую можно было забрать в течение 11-18 декабря, то это уже девятая игра. Впереди еще шесть дней акции и новые подарки.

