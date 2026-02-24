banner
Эра новых авто за $20 000 в США официально завершилась

В 2026 году в США не осталось ни одной новой массовой модели автомобиля дешевле $20 000. По данным Kelley Blue Book, это первый год, когда рынок полностью потерял этот ценовой сегмент.


Еще несколько лет назад бюджетные модели постепенно исчезали Kia Rio сняли с производства в 2023 году. Mitsubishi Mirage прекратили выпускать в 2024-м. Последним «форпостом» оставался Nissan Versa, который стартовал с $17 390. Но в декабре Nissan объявил о завершении производства этой модели для американского рынка.

При этом средние цены остаются высокими. В январе средний покупатель нового авто заплатил $49 191. Это на 2,2% меньше декабрьского рекорда $50 326, однако показатель все еще близок к историческим максимумам.

Причины подорожания накапливались в течение десятилетия: сбои цепей поставок во время пандемии, рост стоимости материалов и труда, а также пошлины. Однако ключевой фактор — изменение приоритетов автопроизводителей. Компании делают ставку на более прибыльные модели, которые покупают клиенты с более высокими доходами. Бюджетные компакт-кары больше не в центре внимания.


Самым популярным сегментом в США стали компактные кроссоверы. В январе их средняя цена составляла $36 414. Исполнительный аналитик Cox Automotive Эрин Китинг отметила:

«Потребители все еще находят множество вариантов ниже среднего уровня по отрасли, особенно в основных сегментах, таких как бестселлеры компактных кроссоверов. Но исчезновение настоящих автомобилей начального уровня продолжает поднимать планку выше. В то же время, высокие продажи полноразмерных пикапов и больших роскошных внедорожников продолжают повышать средние показатели, доказывая, что спрос на дорогие модели остается невероятно устойчивым».

Покупатель нового авто также меняется. По данным Cox Automotive, семьи с доходом $150 000 и более теперь обеспечивают 43% покупок новых авто. В 2019 году их доля составляла около трети.

Экономист Национальной ассоциации автодилеров Патрик Манзи сообщил The Washington Post, что теперь «новый порог доступности» — это уже $30 000.

Производители перестраивают линейки под новую реальность. Среди моделей, которые приблизились к новому «доступному» порогу, — Chevrolet Trax с начальной ценой $21 700 и пикап Ford Maverick стоимостью от $28 145.

Tesla снизила цену Cybertruck до $59 990 и удешевила Cyberbeast на $15 000

Источник: gizmodo

