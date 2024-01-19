ЕС таки «‎дожал» Apple — компания откроет доступ к NFC-платежам на iPhone сторонним поставщикам

Ранее платежные функции были эксклюзивными для собственного программного обеспечения компании — Apple Pay и Wallet.

Согласно сообщению европейского антимонопольного регулятора, Apple в рамках уступок, предназначенных для рассмотрения антимонопольного расследования Европейской комиссии, предоставит сторонним поставщикам в Европейской экономической зоне доступ к технологии ближней радиосвязи (NFC), которая используется для платежей tap-and-go (нажми и иди).

Конфликт продолжительностью в долгие четыре года стартовал 16 июня 2020 года, когда Европейская комиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay. Расследование, касающееся App Store, стало ответом на жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. В апреле 2021 года Еврокомиссия признала Apple виновной по двум пунктам — использование собственной платежной системы в App Store с комиссией 30% и правило, запрещающее разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. А в октябре 2021 года стало известно, что Еврокомиссия готовится предъявить Apple обвинения в нарушении антимонопольного законодательства из-за правил Apple Pay, и сделала это около полутора года назад.

«‎Комиссия не соглашается с решением Apple запретить разработчикам приложений для мобильных кошельков доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению на своих устройствах в пользу ее собственного решения, Apple Pay», — заявил регулятор в то время.

В декабре сайт Reuters первым сообщил, что Apple готовится открыть конкурентам свое аппаратное обеспечение с технологией tap-and-go, чтобы избежать антимонопольных штрафов.

«В ходе переговоров с Европейской комиссией мы предложили обязательство предоставить сторонним разработчикам в Европейской экономической зоне опцию, которая позволит их пользователям осуществлять бесконтактные платежи NFC из своих приложений для iOS, отдельно от Apple Pay и Apple Wallet», — говорится в заявлении Apple для Wall Street Journal.

В пресс-релизе Комиссии отмечено, что предложение Apple также даст возможность пользователям с Apple ID, зарегистрированным в Европейской экономической зоне, осуществлять NFC-платежи с помощью сторонних программ и за пределами блока.

Предложенные обязательства будут действовать в течение 10 лет, а в случае нарушения Apple грозит штраф в 10% от глобального годового оборота.