Евросоюз обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов из-за ограничения доступа конкурентов к Apple Pay

Компания Apple столкнулась с монопольным обвинением со стороны Европейского Союза. Причиной тому стали ограничения, накладываемые компанией на конкурентов её собственной платёжной системы Apple Pay. ЕС направил Apple официальный документ «Заявление о возражениях» с предварительными выводами, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением в сфере мобильных кошельков на iOS.

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«Комиссия оспаривает решение Apple запретить разработчикам мобильных кошельков доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению («ввод NFC») на своих устройствах в интересах собственного решения Apple Pay», — говорится в решении. «Сегодняшнее Заявление о возражениях касается только доступа к вводу NFC сторонними разработчиками мобильных кошельков для платежей в магазинах».

16 июня 2020 года Европейская комиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении Apple из-за правил App Store и Apple Pay. Расследование, касающееся App Store, стало ответом на жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов. В апреле 2021 года Еврокомиссия признала Apple виновной по двум пунктам — использование собственной платежной системы в App Store с комиссией 30% и правило, запрещающее разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. А в октябре 2021 года стало известно, что Еврокомиссия готовится предъявить Apple обвинения в нарушении антимонопольного законодательства из-за правил Apple Pay.

По мнению ЕС, поведение Apple в этом отношении «приводит к меньшему количеству инноваций и меньшему выбору для потребителей мобильных кошельков на iPhone».

«Заявление о возражениях» является лишь начальной формальной стадией антимонопольного разбирательства против Apple, и у компании будет возможность ответить на список возражений Комиссии. ЕС отмечает, что направление этого документа «не предрешает исход расследования». Подобные разбирательства с обменом мнениями и возражениями могут тянуться долго.

Источник: The Verge