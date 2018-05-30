Еще ближе к турполетам в космос: VSS Unity совершил второй испытательный полет со включенным двигателем

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, провела вторые испытания суборбитального корабля VSS Unity (второе название SpaceShipTwo) со включенным двигателем. Новые испытания корабля на сверхзвуковой скорости прошли на полигоне в пустыне Мохаве в Калифорнии спустя всего 54 дня после первого полноценного полета VSS Unity с включенным двигателем и признаны успешными. Это был уже 13 испытательный полет космоплана VSS Unity и 247 полет самолета-носителя WhiteKnightTwo (VMS Eve).

Во время испытаний 29 мая суборбитальный корабль пилотировали летчики-испытатели Марк Стаки и Дейв Маккей. Роль самолета-носителя как обычно играл VMS Eve типа WhiteKnightTwo. Поднявшись на высоту 13,9 км корабль отсоединился от носителя, включил ракетный двигатель и начал набирать высоту. Напомним, при первом полете двигатель суборбитального корабля проработал около 30 секунд, за которые аппарат смог достичь скорости 1,87 Маха и высоты в 25,7 км. На сей раз аппарат смог развить скорость 1,9 Маха и подняться на высоту 35,4 км. Двигатель проработал 31 секунду. Для полноценного полета в космос двигатель должен работать 60 секунд.

В этот раз VSS Unity летал с установленными в салоне пассажирскими креслами и дополнительным оборудованием в задней части. Конструкторы внесли эти изменения, чтобы сместить центр тяжести космоплана и посмотреть, как будет проходить полет на сверхзвуковой скорости с дополнительным грузом в задней части.

Со дня возобновления испытаний в сентябре 2016 года после трагического крушения суборбитального космического корабля SpaceShipTwo в 2014 году второй суборбитальный корабль VSS Unity уже совершил семь успешных испытательных полетов в режиме планирования и два со включенным двигателем. Сейчас Virgin Galactic анализирует данные и готовится к очередному испытательному полету. Сколько их еще будет, прежде чем компания приступит к коммерческим космическим рейсам с туристами, неизвестно. В Virgin Galactic ранее говорили, что летная испытательная программа VSS Unity будет сокращенной, так как основная часть проверок была проведена на первом суборбитальном корабле VSS Enterprise, а первые коммерческие полеты VSS Unity ожидаются в середине 2018 года. Кроме того, сам Брэнсон в недавнем интервью BBC Radio подтверждал свое намерение вскоре отправиться в космос на VSS Unity, обещая, что эра частного космического туризма наступит «через месяцы, а не годы».

Напомним, после ввода в эксплуатацию VSS Unity сможет брать на борт шестерых пассажиров (вдобавок к двум пилотам) и подымать их на высоту до 140 км, после чего у туристов будет около шести минут, чтобы полюбоваться нашей планетой из космоса, находясь в состоянии невесомости. Предположительно, цена билета составит $200 000. Вероятно, в будущем она будет снижена.

Добавим, что кроме Virgin Galactic разработку суборбитальных космических кораблей ведут еще несколько компаний. Среди самых видных Blue Origin New Shepard и китайский 20-местный ракетоплан. К слову, Blue Origin может выполнить первый пилотируемый полет New Shepard уже в этому году.

Источник: Virgin Galactic