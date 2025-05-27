«Это было не трудно»: Крис МакКуори говорит, что основной сюжет для «Топ Ган 3» уже готов

Последняя совместная работа Тома Круза и Криса МакКуори «Миссия невыполнима 8» только что дебютировала в кинотеатрах, но дуэт уже активно разрабатывает новый проект — триквел авиационной военной драмы «Топ Ган», которая стартовала в 1986 году с фильма Тони Скотта.

Фактически, между созданием оригинального фильма и выходом его продолжения «Топ Ган: Мэверик» прошло почти 40 лет, однако для триквела понадобится существенно меньше времени. Согласно МакКуори, который выступает соавтором третьей ленты с Эреном Крюгером, основной сюжет к ней уже готов.

«Идея уже на столе, я ее разгадал», — заявил МакКуори в подкасте Happy Sad Confused. «Это хорошая отправная точка. Ты заходишь в комнату и говоришь: «Так, что же нам делать?». Эрен что-то предлагает, а я думаю: «Хм, а почему бы и нет?». Потом мы еще поговорили об этом. Структура уже есть, поэтому разобраться было не трудно».

«Топ Ган: Мэверик» стал одним из крупнейших кассовых хитов 2022 года и заработал для Paramount безумные $1,4 млрд. Круз вернулся в фильме к роли Мэверика, а Майлз Теллер появился как Брэдли «Рустер» Брэдшоу. Впрочем, мало кто из звезд получил больше пользы от фильма, чем Глен Пауэлл, которому роль Хэнгмена помогла получить работу в будущих боевиках и проложила путь к званию будущей звезды Голливуда. Трио, ожидаемо, появится в триквеле.

«Топ Ган 3» еще не имеет официальной даты релиза, но учитывая, что сценарий в разработке, объявление могут сделать в ближайшие месяцы. Предварительно рассчитываем на 2027 год.

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Неизвестно, возьмет ли на себя МакКуори режиссерскую роль, поскольку руководитель «Мэверика» Джозеф Косински так же вовлечен в проект — возможно, триквел получит режиссерский дуэт.

«Я совершенно не думал об этом, совсем не думал… Однако я много исследовал, как снять фильм по мотивам Тони Скотта», — сказал МакКуори в ответ на вопрос о потенциальной режиссуре.

Напомним, что в мае Том Круз заявил, что активно работает не только над «Топ Ган 3», но и над продолжением своего триллера о гонках 1990 года «Дни грома».

«Мы обсуждаем много разных историй», — сказал Круз. «Мне понадобилось 35 лет, чтобы осмыслить «Топ Ган: Мэверик». Сейчас у нас на уме «Дни грома 2» и «Топ Ган 3″».

Источник: Collider, Deadline, Variety