Это не Леон: GameStop "засветил" второго игрового персонажа Resident Evil Requiem

Магазин GameStop случайно «засветил» второго игрового персонажа Resident Evil Requiem. Инсайдеры упорно указывали на Леона Кеннеди, но это не он.

В утечках говорили, что в Requiem будет сразу три игровых персонажа: агент ФБР Грейс Эшкрофт, Леон Кеннеди и репортер Алисса Эшкрофт (мать Грейс). Отдельно сообщалось, что Леон появится в Resident Evil 9 в последний раз для франшизы. Казалось это максимально логичные персонажи, которые напрямую связаны с разрушенным Раккун-Сити. Кеннеди был молодым копом, которые только-только вышел на службу, а Алисса журналисткой, искавшей сенсации. Оба оказались в самом центре хаоса, когда город накрыла эпидемия Т-вируса. И вот спустя 30 лет молодая агентка ФБР отправляется искать свою мать.

Но, похоже, другой игровой персонаж будет вообще неожиданным. GameStop показал в наборе Deluxe Steelbook Edition для ПК дочь Итана из RE7 и RE8 — Розмари Уинтерс. В расширенное издание входят «уникальный косметический вид» и «три эксклюзивных костюма для Розмари Уинтерс».

По состоянию на момент написания новости на странице ритейлера нет информации о девушке. Там остался скриншот о том, что владельцы делюкс-изданий Resident Evil Requiem смогут одеться в Леди Димитреску и получат костюм «Апокалипсис». Там сказано о пяти скинах. Если два из них официально анонсированы, пока только предполагаем, что остальные касаются Роуз.

События игры разворачиваются примерно в 2028 году. Это означает, что дочь Итана в Requiem еще подросток, и ее возраст может повлиять на тональность истории. До конца не понятно, как Capcom сможет органично вплести ее в историю. Есть вероятность, что ее сюжетная линия происходит позже или параллельно основной, но пока это лишь предположение без подтвержденных фактов.

Capcom ситуацию не комментирует ситуацию. Последний раз продюсер Масато Кумадзава говорил лишь о слухах о возвращении Леона в DLC, назвав их «фейковыми новостями». Поэтому пока официально ничего не подтверждено, но утечка от крупнейшего ритейлера игр в США интригует.

Источник: Games Radar