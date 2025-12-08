Новости Игры 08.12.2025 comment views icon

Это не Леон: GameStop "засветил" второго игрового персонажа Resident Evil Requiem

Магазин GameStop случайно «засветил» второго игрового персонажа Resident Evil Requiem. Инсайдеры упорно указывали на Леона Кеннеди, но это не он.

В утечках говорили, что в Requiem будет сразу три игровых персонажа: агент ФБР Грейс Эшкрофт, Леон Кеннеди и репортер Алисса Эшкрофт (мать Грейс). Отдельно сообщалось, что Леон появится в Resident Evil 9 в последний раз для франшизы. Казалось это максимально логичные персонажи, которые напрямую связаны с разрушенным Раккун-Сити. Кеннеди был молодым копом, которые только-только вышел на службу, а Алисса журналисткой, искавшей сенсации. Оба оказались в самом центре хаоса, когда город накрыла эпидемия Т-вируса. И вот спустя 30 лет молодая агентка ФБР отправляется искать свою мать.

Но, похоже, другой игровой персонаж будет вообще неожиданным. GameStop показал в наборе Deluxe Steelbook Edition для ПК дочь Итана из RE7 и RE8 — Розмари Уинтерс. В расширенное издание входят «уникальный косметический вид» и «три эксклюзивных костюма для Розмари Уинтерс».

По состоянию на момент написания новости на странице ритейлера нет информации о девушке. Там остался скриншот о том, что владельцы делюкс-изданий Resident Evil Requiem смогут одеться в Леди Димитреску и получат костюм «Апокалипсис». Там сказано о пяти скинах. Если два из них официально анонсированы, пока только предполагаем, что остальные касаются Роуз.

Скриншот из магазина GameStop

События игры разворачиваются примерно в 2028 году. Это означает, что дочь Итана в Requiem еще подросток, и ее возраст может повлиять на тональность истории. До конца не понятно, как Capcom сможет органично вплести ее в историю. Есть вероятность, что ее сюжетная линия происходит позже или параллельно основной, но пока это лишь предположение без подтвержденных фактов.

Грейс и Алисса Эшкрофт в Resident Evil Requiem / Capcom

Capcom ситуацию не комментирует ситуацию. Последний раз продюсер Масато Кумадзава говорил лишь о слухах о возвращении Леона в DLC, назвав их «фейковыми новостями». Поэтому пока официально ничего не подтверждено, но утечка от крупнейшего ритейлера игр в США интригует.

Источник: Games Radar

