Антимонопольный регулятор Нидерландов в пятый раз оштрафовал Apple на €5 млн за отказ менять правила в App Store

Голландский регулятор наложил еще один пятимиллионный штраф на Apple за отказ компании менять условия для разработчиков приложений знакомств. Это пятый штраф с 15 января и общая сумма взысканий достигла €25 млн.

Нидерландское управление по защите прав потребителей и рынков (ACM) может довести еженедельные штрафы до €50 млн, если Apple не выполнит требования.

«За прошедшую неделю мы не получали никаких новых предложений от Apple. Именно поэтому Apple придется заплатить пятый штраф». ACM

Регулятор выразил сожаление, что американская компания продолжает создавать слишком много барьеров разработчикам приложений для знакомств, которые не могут использовать сторонние платежные системы.

В конце 2021 года в ACM постановили, что Apple должна изменить условия App Store по выбору системы оплаты. За невыполнение в течение двух месяцев этого требования на компанию налагался штраф в размере €5 млн. в неделю.

Срок для внесения поправок в App Store истек 15 января 2022 года. В Apple заявили, что изменили условия и попросили разработчиков предоставить отдельный бинарный файл, который будет распространяться только в Нидерландах. Но регулятор посчитал, что разработчикам придется создавать новое приложение с нуля, а не вносить правки в уже существующее.