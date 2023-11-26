Европейский рынок смартфонов -11%: Apple опередила Xiaomi, растет только Honor

Рынок смартфонов Европы сократился на 11% в третьем квартале 2023 года. Больше всего проиграли Realme, продажи Apple iPhone упали лишь немного и обогнали Xiaomi, рос только Honor.

По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2023 года в Европе было продано меньше смартфонов, чем в любом третьем квартале с 2011 года. Однако в Западной Европе рынок несколько восстановился по сравнению со вторым кварталом, отчасти благодаря запуску Apple iPhone 15 и Samsung Galaxy Flip5.

На востоке сложные макроэкономические происшествия продолжают создавать сложные рыночные условия. Производители смартфонов Tecno и Infinix из Китая преуспевают в россии и завоевывают долю общего европейского рынка – они выросли в регионе на 192% и 518%. Между тем, Honor покоряет Европу: бывшая дочерняя компания Huawei продала на 8% больше смартфонов в третьем квартале 2023 года, чем год назад, что делает ее единственной компанией из первой пятерки, зафиксировавшей прирост. Общая доля Honor все еще остается достаточно малой – 3%.

Samsung остается лидером с долей рынка 32%, но компания столкнулась со снижением продаж на 15%, хотя Galaxy Fold5 и Galaxy Flip5 оказались популярными. Продажи iPhone от Apple упали всего на 3%, что привело к росту доли на рынке на 2%, до 24%. Доля Xiaomi все еще составляет 22%, несмотря на падение продаж на 13%. Компания остается лидером в Восточной Европе, контролируя там 35% рынка.

Источник: Notebookcheck