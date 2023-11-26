Новости IT-бизнес 26.11.2023 в 11:49 comment views icon

Европейский рынок смартфонов -11%: Apple опередила Xiaomi, растет только Honor

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Европейский рынок смартфонов -11%: Apple опередила Xiaomi, растет только Honor

Рынок смартфонов Европы сократился на 11% в третьем квартале 2023 года. Больше всего проиграли Realme, продажи Apple iPhone упали лишь немного и обогнали Xiaomi, рос только Honor.

По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2023 года в Европе было продано меньше смартфонов, чем в любом третьем квартале с 2011 года. Однако в Западной Европе рынок несколько восстановился по сравнению со вторым кварталом, отчасти благодаря запуску Apple iPhone 15 и Samsung Galaxy Flip5.

Європейський ринок смартфонів -11%: Apple випередила Xiaomi, зростає тільки Honor

На востоке сложные макроэкономические происшествия продолжают создавать сложные рыночные условия. Производители смартфонов Tecno и Infinix из Китая преуспевают в россии и завоевывают долю общего европейского рынка – они выросли в регионе на 192% и 518%. Между тем, Honor покоряет Европу: бывшая дочерняя компания Huawei продала на 8% больше смартфонов в третьем квартале 2023 года, чем год назад, что делает ее единственной компанией из первой пятерки, зафиксировавшей прирост. Общая доля Honor все еще остается достаточно малой – 3%.

Samsung остается лидером с долей рынка 32%, но компания столкнулась со снижением продаж на 15%, хотя Galaxy Fold5 и Galaxy Flip5 оказались популярными. Продажи iPhone от Apple упали всего на 3%, что привело к росту доли на рынке на 2%, до 24%. Доля Xiaomi все еще составляет 22%, несмотря на падение продаж на 13%. Компания остается лидером в Восточной Европе, контролируя там 35% рынка.

Рынок смартфонов откатится на 10 лет назад, а Apple впервые станет лидером вместо Samsung — прогноз Counterpoint на 2023 год

Вакансии

CSR ENG Dedicated #15 WOW 24-7.io

Recruiter (IT, Marketing) Doumo, Віддалено, з/п 2000

Senior PHP Developer Guided e-Learning, Віддалено

Источник: Notebookcheck

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Посты
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить