Facebook переманила из Google инженера для разработки собственных чипов

Facebook наняла одного из ведущих разработчиков чипов компании Google – Шахриара Рабии. Его услуги помогут в разработке собственного чипа (или чипов) Facebook. Об этом сообщает ресурс Bloomberg.

Ранее в этом году Facebook создала команду, которой предстоит заниматься разработкой собственных чипов, предназначенных для использования в составе серверов и потребительских устройств. Судя по профилю Рабии Linkedin, теперь он является вице президентом и главой подразделения по разработке чипов в Facebook.

Отметим, в настоящее время многие технологические компании самостоятельно занимаются разработкой собственных чипов, а не полагаются на готовые решения Intel и Qualcomm. Например, Apple уже около 10 лет использует в iOS-устройствах только процессоры собственной разработки. Кроме того, по слухам, компания намерена создать и собственный чип для компьютерной техники, и к 2020 году она может отказаться от процессоров Intel. Amazon также заинтересовалась в создании собственных чипов, которые предназначены для обработки задач искусственного интеллекта в линейке умных динамиков Echo.

Google создаёт свои чипы Visual Core для смартфонов Pixel. Рабии ранее как раз возглавлял команду, которая занимается их разработкой. На своей новой должности он вряд ли будет создавать чипы для смартфонов. Однако компания Facebook работает над различными аппаратными решениями, где могут потребоваться процессоры собственной разработки. Например, недавно подразделение Oculus VR представило гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go, которая использует процессор Qualcomm. Но в будущем новые модели могут перейти уже на собственные чипы Facebook. Кроме того, по слухам, компания работает над собственной версией умной колонки с функциями искусственного интеллекта, и наличие в ней чипа собственной разработки может обеспечить Facebook преимущество перед конкурентами. Также следует учитывать, что собственные процессоры могут быть более эффективными в алгоритмах искусственного интеллекта, которые используются в социальной сети для выполнения ряда специфических задач, таких как поиск фейковых учётных записей или сообщений с разжиганием ненависти, откровенными материалами и другим недопустимым контентом. На текущий момент для этих целей используются модифицированные сторонние графические ускорители производства NVIDIA.

Источник: The Verge