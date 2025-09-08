Фанатство Илона Маска стало "худшим наследием" Deus Ex, — разработчик

Сценарист Deus Ex Остин Гроссман считает, что появление Илона Маска среди фанатов игры — это «худшее наследие» серии.

Разработчик не удивляется тому, что миллиардеру нравится серия. Учитывая бэкграунд Илона Маска и его высказывания — сценарист не воспринимает его восторг как комплимент. Все это на фоне того, что Маск стал самым ненавистным человеком в США.

«Такой политический подтекст и социальная сатира — общая черта Deus Ex и Dishonored. Именно это, как ни странно, нравится Илону Маску. Это тревожно перекликается с его мировоззрением. Так что, возможно, это самое длительное и худшее наследие игры», — говорит Остин Гроссман.

В дальнейшем он потроллил его: Маск похож скорее на антагониста Deus Ex, но даже в игре нет таких «нытиков и эгоистичных» злодеев. В индустрии геймдева в этом году похоже тренд на активный троллинг: сначала Ubisoft упрекнула Маска за читерство, потом дочь назвала «ужасным дерьмом» в Overwatch, а еще его «сожгли» во время стрима Path of Exile 2.

Не секрет, что миллиардер называет Deus Ex «одной из лучших игр всех времен». Во время пандемии COVID-19 сравнивал локдаун с сюжетом игры, где самый богатый человек мира использует искусственную пандемию для политических игр. Для Гроссмана это лишь подчеркивает отсутствие у Маска самокритики: миллиардер считает себя героем-аутсайдером, хотя на самом деле он сам принадлежит к той «элите», против которой якобы выступает.

«Маск явно представляет себя Джей Си Дентоном этого мира — прямолинейным заурядным человеком, который противостоит элите. Как всем очевидно, Маск — это тот, кто имеет власть, и он просто патологически неспособен к честному самоанализу», — добавляет сценарист.

Сам Гроссман работал не только над Deus Ex, но и над Dishonored. В обеих играх ему было важно показать политику, власть и инструменты контроля, а также вопросы трансгуманизма. Все это напрямую перекликается с тем, чем интересуется Маск. Но он видит в этих темах совсем не то, что вкладывали разработчики.

