Новости Игры 30.12.2023 в 23:17 comment views icon

Фанаты воспроизвели трейлер GTA 6 во множестве игр, с помощью Lego и реальных стоковых видео

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Фанаты воспроизвели трейлер GTA 6 во множестве игр, с помощью Lego и реальных стоковых видео

Прошло три недели с тех пор, как Rockstar Games опубликовала первый взгляд на GTA 6 перед ее выходом в 2025 году. За это время поклонники просмотрели трейлер более 160 млн раз и много раз воспроизвели его с помощью разных игр и других средств.

Конечно, первое, что приходит на ум – воспроизведение ролика в предыдущих играх Grand Theft Auto. Ютубер RavenwestR1 использовал разные моды, чтобы восстановить каждую сцену трейлера с помощью GTA 5.

Что, если бы события Grand Theft Auto 6 происходили в Либерти-Сити из GTA 4? Это выглядело бы примерно так:

Кто-то переосмыслил GTA 6 в сеттинге Grand Theft Auto: San Andreas:

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В своё время серия Saints Row была самым популярным и успешным конкурентом Grand Theft Auto, поэтому имело смысл воспроизвести трейлер GTA 6 с помощью Saints Row 2.

У Fortnite тоже получилось неплохо:

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И The Sims 4.

А это трейлер Grand Theft Auto 6, воссозданный в настоящем конструкторе Lego:

 

И наконец трейлер, полностью составленный из стоковых видеоматериалов.

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Источник: Polygon

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