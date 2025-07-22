Новости Кино 22.07.2025 comment views icon

«Фантастическая четверка» покажет альтернативных Рида Ричардса и команду из неизданного фильма 1990-х годов

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

«Фантастическая четверка» покажет альтернативных Рида Ричардса и команду из неизданного фильма 1990-х годов

Несмотря на название «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это не первый фильм о команде супергероев во главе с Мистером Фантастиком.

Квартет появлялся на экране в 2005 году в фильме Тима Стора, а также в «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (2007) и «Фантастической четверке» Джоша Тренка (2015). Впрочем, есть еще один неизданный фильм 1994 года, который снял Оли Сассоне с продюсерами Роджером Корманом и Берндом Айхингером.

Лента так и не увидела «зеленого света», поскольку была обвинена в том, что является просто «ashcan copy» (то есть снята исключительно для сохранения прав на франшизу), но пиратские копии существуют и по сей день. Теперь некоторые актеры неофициальной «Фантастической четверки» таки получили шанс на свою минуту славы благодаря камео в новом фильме Marvel.

Согласно THR, речь идет о квартете, поэтому можно предположить, что это исполнители главных ролей Алекс Хайд-Уайт (Рид Ричардс), Джей Андервуд (Джонни Сторм), Майкл Бейли Смит (Бен Гримм) и Ребекка Стааб (Сью Сторм). В «Первых шагах» эти роли взяли на себя Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бахрах и Ванесса Кирби соответственно.

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Новая Фантастическая четверка с Педро Паскалем / Marvel

Ральф Айнесон играет Галактуса, а Джулия Гарнер — Серебряного Серфера. Франклин, ребенок Рида и Сью, также дебютирует в MCU.

«Что было так очаровательно в этом фильме, так это то, что он рассказывает о самой маленькой, самой юной вещи в мире и самой старой, самой большой вещи во Вселенной», — рассказывал в интервью GamesRadar режиссер Мэтт Шакман. «Масштаб Галактуса — это большая его часть, а Ральф Айнесон — удивительный актер; этот голос, это присутствие. Он чувствовал себя на 1000 футов высотой».

Фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в кинотеатрах Украины 24 июля, однако получил предварительные предпросмотры в некоторых частях США. Согласно первым реакциям, это одна из «лучших вещей», которые создала Marvel, отчасти содержащая вайбы «Интерстеллара».

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