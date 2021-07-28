Финансовый отчёт Microsoft: рост доходов от облачных сервисов, Xbox и LinkedIn, но в сегментах Surface и Windows наблюдается спад





Корпорация Microsoft опубликовала финансовые результаты по итогам работы в четвёртом квартале фискального 2021 года. Этот квартал оказался отличным для компании – выручка возросла на 21% и достигла $46,2 млрд. Чистая прибыль зафиксирована на уровне $16,5 млрд. Этот показатель оказался на 47% выше результата аналогичного периода предыдущего года. При этом на бизнес компании оказывает существенное влияние пандемия коронавируса и её последствия.

Тот факт, что многие люди вынуждены работать в домашних условиях, приводит к существенному роста потребления облачных сервисов. Отчёт Microsoft демонстрирует рост дохода в сферах облачных сервисов и Office. Но в то же время глобальный дефицит чипов вызывает снижение доходов в направлениях Surface и Windows.

В начале этого года рынок ПК пережил первый большой рост за последние 10 лет. Но в последнее время появились признаки того, что продажи ноутбуков и компьютеров могут снова начать замедляться на фоне глобальной нехватки чипов. Результаты Microsoft по продажам ОС Windows за этот квартал отражают эту тенденцию.

Доходы сегмента Windows OEM снизились на 3%, в чём Microsoft обвиняет «ограничения цепочки поставок». Выручка OEM-производителей от Windows, не относящихся к профессиональным пользователям, снизилась на 4%, а доход сегмента Windows OEM Pro сократился на 2%. В то же время доход от коммерческих продуктов Windows и облачных сервисов вырос на 20%. В этот блок входит направление Microsoft 365.

Аппаратный бизнес Microsoft переживает далеко не самые лучшие времена. Выручка направления Surface в отчётном периоде снизилась на 20% «из-за ограничений с поставками». Также столь существенное падение доходов обусловлено сильными продажами Surface в аналогичном квартале предыдущего года.

Направление Xbox демонстрирует стабильный рост. После выхода новых моделей Xbox Series X и Series S доходы от аппаратного сегмента возросли на 172% по сравнению с четвёртым кварталом фискального 2020 года. Доходы от продаж игр увеличились на 11%. Но в то же время доход от продажи контента и сервисов Xbox снизился на 4%.

Направление облачных сервисов, Office и LinkedIn продемонстрировали впечатляющий рост доходов. Выручка Office в коммерческом сегменте выросла на 20%, в потребительском – на 18%. В целом количество подписчиков Microsoft 365 выросло до 51,9 млн, что на 22% больше, чем в прошлом году. Доходы серверного и облачного направления бизнеса возросли на 34%. При этом рост доходов в сегменте Azure достиг 51%. Всё направление Microsoft Intelligent Cloud принесло компании $17,4 млрд или 37% от всего дохода.

Сервис LinkedIn продолжает хорошо развиваться. Его выручка выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество сеансов в LinkedIn выросло на 30%, «с рекордной вовлеченностью». Доход от поисковой рекламы также вырос на 53%. Всё это привело к тому, что LinkedIn стала для Microsoft бизнесом с доходом в $10 млрд в год.

Источник: The Verge